José Jerí: Contraloría pide información de visitantes de Palacio de Gobierno que lograron contratos en el Estado

La Contraloría de la República solicita información sobre tres de las cinco jóvenes que visitaron Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el presidente José Jerí y posteriormente lograron obtener una orden de servicio con el Estado.

Contraloría actúa

A través de un oficio enviado al subsecretario general del Despacho Presidencial, la Contraloría solicitó información de Rubiel Cristina Beraun Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva.

Lo solicitado a la Presidencia de la República es una copia de las órdenes de servicio o contratos, sin importar la modalidad de contratación, que se suscribieron entre octubre del 2025 hasta la actualidad.

Asimismo, se solicita comprobantes de pago, conformidades de servicio, órdenes de pago u otros documentos que acrediten los pagos realizado en el marco de sus ordenes de servicio.

Para ello, la Contraloría ha brindado para el envío de toda la información, un plazo de 3 días hábiles y deberá ser enviado a través de la mesa de partes virtual e indicaron al Despacho Presidencial que, de no contar con algún documento deberán informarlo en la respuesta.

Fiscalía investiga preliminarmente

La Fiscalía Provincial Anticorrupción inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por la contratación de cinco personas allegadas al presidente de la República, José Jerí, las cuales obtuvieron contrataciones con el Estado tras haber acudido al Despacho Presidencial, como informó una reportaje periodístico.

Las contrataciones de cinco personas allegadas al presidente José Jerí ahora son materia de investigación fiscal. El Ministerio Público inició investigación preliminar en contra de las personas responsables que otorgaron órdenes de servicio a favor de cinco jóvenes mujeres allegadas al mandatario.

Así, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro inició investigación preliminar por presuntos delitos contra la administración pública.

En la indagación fiscal no se incluye al presidente de la República, José Jerí, como investigado sino en contra de las personas que resulten responsables de otorgar los contratos hacia las cinco mujeres beneficiadas con las órdenes de servicio.

Ello, luego de haberse comprobado que iniciaron un proceso de contratación tras haber sostenido reuniones en el Despacho Presidencial con el presidente Jerí. Los cargos designados contaban con requisitos claves que no habrían sido superados por las cinco allegadas al jefe de Estado.

La investigación está a cargo del despacho de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar y las diligencias correspondientes a ley se desarrollarán, en sede policial, con personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

Es en esa misma línea que la Contraloría General de la República ha solicitado información de tres de las cinco jóvenes que se reveló, visitaron Palacio de Gobierno para reunirse con José Jerí.