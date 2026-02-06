Johanna San Miguel no se disculpa y da 'like' a las fuertes críticas contra la comunidad trans

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras sus declaraciones donde aseguró que "solo existen hombres y mujeres", Johanna San Miguel volvió a encender la controversia al dar 'like' a comentarios que rechazaban a las mujeres trans, lo que intensificó las críticas de colectivos de derechos humanos y activistas en Perú.

Johanna San Miguel y sus comentarios transfóbicos

La controversia comenzó cuando la exconductora de televisión reaccionó con un emoji de aplauso a una publicación internacional que celebraba la decisión del Reino Unido de no reconocer legalmente a las mujeres trans como mujeres. Esto fue interpretado por usuarios como un respaldo a la negación de las identidades trans.

En horas siguientes, Johanna San Miguel fue clara en su postura: "Desde mi perspectiva no existen las chicas trans, son hombres que han pasado por procesos difíciles, pero eso no los convierte en mujeres".

Plantón contra Johanna San Miguel

La postura pública de Johanna San Miguel no pasó desapercibida. El colectivo Féminas Perú anunció un plantón frente al Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, programado para el viernes 6 de febrero a las 19:00 horas.

En su comunicado, la organización calificó las declaraciones de Johanna San Miguel como "transfóbicas" y alertó que negar la identidad trans y asociarla con peligro es una forma de desinformación que fomenta odio y exclusión.

"Esto no es opinión, ¡es transfobia! Llamar a las mujeres trans "hombres", decir que son un "peligro" o cuestionar su existencia no es libertad de expresión: es desinformación que alimenta violencia y crímenes de odio. Cuando figuras públicas hablan así, legitiman que se les discrimine y se les nieguen derechos. Eso tiene consecuencias reales", compartió el colectivo Féminas Perú.

Johanna San Miguel reafirma su postura

Lejos de disculparse, la actriz reafirmó su postura al dar 'like' a comentarios contra la comunidad trans. Entre los comentarios respaldados por la actriz, se encontraban expresiones como: "Yo comparto tu pensar sí o sí. Hombre es hombre, nació así y así morirá", a lo que San Miguel respondió con emoticones de aprobación.

Johanna San Miguel no se disculpa y da 'like' a las fuertes críticas contra la comunidad trans

Otro mensaje decía: "Apoyo total. Johanna. Totalmente de acuerdo contigo", recibiendo como respuesta: "Gracias, sus palabras las tengo en mi corazón".

Johanna San Miguel no se disculpa y da 'like' a las fuertes críticas contra la comunidad trans

Así, Johanna San Miguel reafirmó su postura al no disculparse y dar 'like' a las fuertes críticas contra la comunidad trans, provocando un intenso debate en redes sociales.