"El Monstruo": PJ emitirá este lunes 9 de febrero su fallo sobre prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) programó para las 9:00 a. m. de este lunes 9 de febrero, su lectura de resolución con referente al pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo", líder de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

Tras llevarse a cabo una tres días de audiencias virtuales, el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla, expondrá su trascendental decisión, tras escuchar los fundamentos de ambas partes, en cumplimiento del debido proceso.

El Perú a la expectativa del fallo judicial

Tras ser extraditado desde Paraguay el pasado 28 de enero, el prontuario empezó a comparecer ante la justicia peruana desde el miércoles 4 de febrero por la comisión de los delitos de homicidio, sicariato y extorsión, en agravio de comerciantes y transportistas de diversos distritos de Lima norte.

Desde la Base Naval del Callao, lugar donde se encuentra detenido preliminarmente, Moreno Hernández tomó la palabra en la audiencia de hoy, viernes 6 de febrero, para dirigirse a los representantes del sistema justicia y deudos de sus víctimas, a quienes les pidió "perdón" y confesó "no ser inocente de sus actos".

"Yo no me creo inocente señor magistrado, tengo mis errores, he hecho las cosas mal. Yo me he creído una persona importante, que todo lo podía, como dijo el fiscal: insultaba a la Policía, menospreciaba a la Policía, la cual es una autoridad impuesta por Dios. Yo pido perdón a la Policía si en un momento la insulté porque estaba sedado, el diablo me tenía esclavizado haciendo el mal"

Brazo armado fue capturado

En un operativo llevado a cabo el 3 de febrero último, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un nuevo integrante de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte', se trata de Steffano Nicolás Robles Reynoso, conocido como "Ñaño", quien se encuentra implicado en un caso de extorsión y sicariato contra un empresario del rubro de discotecas.

El jefe de la Dirincri, Gral. PNP Víctor Revoredo, informó que el detenido desempeñaba un rol clave en la banda delictiva, al identificar, seleccionar y proporcionar información específica sobre quienes terminarían siendo sus víctimas.

"Estamos yendo tras los remanentes de el 'Monstruo'", enfatizó el general, al reafirmar que han desarticulado en un 95 % a esta organización criminal. La operación policial se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Nicolás de Piérola, en la zona de Collique, Comas, donde alias "Ñaño" fue intervenido en posesión de artefactos explosivos, un celular, cinco tarjetas bancarias y dos motocicletas.

Mientras van siendo capturados más de sus cómplices, la justicia peruana decidirá la suerte de Erick Luis Moreno Hernández en las próximas horas.