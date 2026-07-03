Congreso: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente denuncia de JP contra Carlos Pareja

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República declaró improcedente la calificación de la denuncia constitucional formulada por el partido político Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja Ríos.

Como se recuerda, el personero legal de la organización política, Pablo Salas Charca, acusó al ministro de Relaciones Exteriores de haber "desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios", con referente a la votación de peruanos en el extranjero, el pasado 7 de junio, en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Acusación fue enviada al archivo

En su sesión extraordinaria llevada a cabo este viernes 03 de julio, el grupo de trabajo parlamentario que preside la legisladora Lady Camones resolvió la calificación de la denuncia constitucional, conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso, enviándose al archivo con nueve votos a favor, uno en contra y otra abstención.

El integrante del Gabinete Ministerial fue acusado por la presunta infracción a los artículos 31, 45 y 176 de la Constitución, y por la presunta comisión del delito de atentado contra el derecho al sufragio, tipificado en el artículo 359 del Código Penal.

En ese sentido, desde Juntos por el Perú acusaron que el "cambio de reglas" aprobado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la segunda vuelta, impidió que se digitalicen las actas presidenciales de las votaciones de los peruanos en el extranjero.

Asimismo, alegaron que esta disposición afectó el marco normativo electoral, al señalar que todo proceso es intangible, así como a la seguridad jurídica. Además, cuestionaron la demora y la forma en el traslado de las actas prevenientes fuera del Perú.

Bancada Socialista busca su interpelación

El pasado 24 de junio, la Bancada Socialista presentó formalmente la moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos.

El documento, que consta de ocho páginas y que fuera presentado con la coautoría del excandidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, incluye un pliego interpelatorio de 23 preguntas, con la finalidad de que el ministro detalle los "procedimientos técnicos y logísticos realizados en los consulados para garantizar la transparencia de las elecciones 2026".

A manera de descargo, el canciller negó cualquier acto de "interferencia, manipulación o favorecimiento político", y aseguró que su sector actuó con respeto a la legalidad y en coordinación con los organismos electorales.

El procedimiento se lleva a cabo en medio de la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú.