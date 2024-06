Antauro Humala afirma que el Ejército venció al terrorismo sin Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos

En entrevista con Exitosa, el precandidato presidencial para el 2026, Antauro Humala, se refirió a la caída de Sendero Luminoso (SL) y aseguró que el Ejército del Perú ganó la batalla sin la necesidad de la intervención del expresidente Alberto Fujimori.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el fundador del movimiento etnocacerista indicó que el exmandatario no estuvo involucrado en la captura de Abimael Guzmán. Según aclaró, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) habría confirmado que el exjefe de Estado se encontraba "pescando en la Selva".

"Respecto a la captura de Abimael Guzmán, él (Alberto Fujimori) no tuvo nada que hacer en el asunto, el GEIN lo ha dicho claramente, estaba pescando y Montesinos tampoco se enteró. El ejército peruano ganó la guerra sin la necesidad de Montesinos ni de Fujimori", declaró para nuestro medio.

En ese sentido, resaltó que la estrategia que permitió al ejército peruano a ganar la guerra interna contra los terroristas fue la habilidad de los militares para "combatir pelotones de senderistas". De esta manera, Humala minimizó la actuación de Fujimori en la lucha contra el terrorismo en el Perú.

Al respecto, el líder de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) cuestionó que existan peruanos que "rinden pleitesía a Fujimori, al Fujimorismo o a su hija". Así, arremetió contra el expresidente y señaló que la Constitución debería de incluir que el exmandatario fue "la desgracia del Perú".

"No le reconozco absolutamente ningún mérito. Para empezar, me parece vergonzoso que hayamos tenido un japonés como mandamás y que no se haya puesto en la Constitución que es la desgracia del Perú. Siento vergüenza ajena rendirle pleitesía a Fujimori, al Fujimorismo o a su hija", expresó.