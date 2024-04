Aprueban séptimo retiro de AFP: "No hay motivo para que el Ejecutivo lo observe", señala Ruth Luque

En entrevista con Exitosa, la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, aseguró que el Gobierno no tiene motivos para observar el proyecto de ley que propone el séptimo retiro de las AFP y argumentó que existe un consenso de que es un dictamen necesario.

En conversación con Karina Novoa en el programa "Informamos y Opinamos", la parlamentaria apuntó que, si el Gobierno observa la autógrafa, la Comisión de Economía del Congreso de la República tendrá que determinar si se aprueba por insistencia la norma.

"Esperamos que el Ejecutivo no lo observe y se publique (...) Si lo observa va a retornar y la Comisión (de Economía) tendrá que determinar si hay un allanamiento o si hay una insistencia. Entiendo que no debería observarlo. No habría razón para que lo observe porque hay un consenso amplio de que es esta es una ley necesaria", declaró.