Eduardo Arana contra Fiscalía tras allanamiento a vivienda de Hinojosa: "Mete a todos en un solo saco"

En entrevista con Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, arremetió contra la Fiscalía por el reciente allanamiento a la vivienda del vocero presidencial, Fredy Hinojosa, afirmando que dicha entidad utiliza los mecanismos que le prevén para "meter a todos en un solo saco".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) expresó su preocupación y extrañeza respecto al allanamiento que se realizó la madrugada de este martes, 17 de diciembre, a la vivienda del vocero presidencial.

Asimismo, hizo referencia a la Defensoría del Pueblo, manifestando que la Fiscalía debería seguir sus lineamientos respecto a primero investigar para posteriormente detener o allanar a la persona implicada.

"Yo creo que ahí la Fiscalía debe de hacer, como lo ha dicho la Defensoría (del Pueblo), debe, primero, investigar para luego detener o allanar, no detener para luego investigar", agregó.

En otro momento, Arana Ysa exhortó a no politizar el caso Qali Warma, dejando en claro que para él, Fredy Hinojosa es un profesional honesto, y los órganos y sistemas de justicia deben actuar con probidad.

"Por supuesto que este Gobierno combate la corrupción y no se va a blindar a nadie, a ningún funcionario. (...) Lo que hago es una reflexión y exhorto a los órganos y sistemas de justicia a que actúen con probidad (...) Yo conozco al señor Hinojosa y me parece que es un profesional honesto (...) hago una exhortación a que no caigamos siempre en el lado más fácil, que esto se pueda politizar", precisó durante la entrevista.