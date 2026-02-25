Hernando de Soto expone "lo que pasó" que impidió su premierato: "Todos fuimos engañados y yo fui el primero"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Hernando de Soto emitió un impactante comunicado donde revela punto por punto todo "lo que pasó" que impidió su designación como premier del gobierno de José María Balcázar. Asegura que "todos fuimos engañados" y él "fue el primero".

"Lo que pasó" sobre su fallida asunción como premier

Tras ser anunciado como premier del gobierno de José María Balcázar, Hernando de Soto continúa exponiendo los motivos por los cuáles no fue juramentado como primer ministro y en su lugar ingresó la economista Denisse Miralles.

Luego de que Balcázar tomará juramento a los 19 ministros de las diferentes carteras, Hernando de Soto anunció que había mantenido comunicación hasta último momento con Balcázar y luego este dejó de responder los mensajes.

Desacuerdos en la elección de titulares de importantes ministerios sería el motivo principal del cambio de último momento. Sin embargo, para de Soto responde a la "restauración en el poder de grupos políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos".

En el escrito publicado a través de su cuenta oficial de X, indicó que el "poder seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado", evidenciando su desacuerdo no solo con un grupo de ministros sino con la totalidad del gabinete encabezado por Miralles.

Comunicado de Hernando de Soto

Noticia en desarrollo...