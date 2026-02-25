Presidente de Confiep sobre premier Denisse Miralles: "Nos da tranquilidad por su manejo económico"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pese a haber sido una decisión de última hora, la designación de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de José María Balcázar ha generado reacciones positivas en el sector empresarial. Así lo confirmó el presidente de la Confiep, Jorge Zapata.

Confiep asegura que Denisse Miralles como premier les asegura "tranquilidad"

En entrevista con Canal N, el titular de la institución gremial líder en Perú aseguró que la nueva premier, quien había sido designada como ministra de Economía por José Jerí, les da "cierta tranquilidad", dado el manejo económico que ha demostrado.

"Ella ha sido muy cuidadosa con la caja fiscal, tanto así que el déficit que se pensaba a comienzos el año pasado que iba a dispararse, lo logró bajar", sostuvo Zapata.

En ese sentido, Zapata consideró que Miralles ha cumplido con llegar a la meta a finales del año 2025, pues realizó una proyección correcta de los gastos e ingresos.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas también realizó un contraste entre Miralles y el economista Hernando de Soto, quien había estado confirmado por el Ejecutivo como premier hasta pocas horas antes de la juramentación del nuevo Gabinete, pero que finalmente no asumió.

"Difícil saberlo. De Soto es una personalidad con una trayectora política más conocida. Es un hombre con mayor expertise para tender puentes, para dialogar. Miralles es una persona más técnica, está en el Estado hace muchos años", indicó.

Jorge Zapata señaló que la experiencia de Miralles en el Ministerio de Economía, además de una "gestión exitosa de Proinversión", organismo técnico adscrito a dicha cartera, les está asegurando tranquilidad. "Yo me siento tranquilo con la ministra Miralles", agregó.

Renovación Popular no dará voto de confianza al gabinete Miralles

El gobierno de José María Balcázar se encuentra en el centro de la polémica luego de lo que fue la juramentación de su gabinete, lo que ocasionó que diversas bancadas rechazaran rotundamente la decisión como fue el caso de Renovación Popular.

A través de un comunicado, el movimiento político liderado por Rafael López Aliaga acusó al Ejecutivo de haber hecho una repartija en la conformación de este nuevo gabinete.

Incluso, acusaron a los partidos APP y Perú Libre de haber copado el Consejo de Ministros gracias al pacto que se ha establecido desde el Congreso. Por ello, dejaron en claro que no otorgarán el voto de confianza y hasta evalúan presentar una moción de censura contra Miralles y sus ministros.