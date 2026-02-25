¡Explosión por S/700!: Cae menor vinculado a 'Los Pulpos' tras atentado en discoteca

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El ataque ocurrió la noche del 14 de febrero en una discoteca de Víctor Larco y generó pánico entre decenas de jóvenes que celebraban el Día del Amor y la Amistad.

La violencia volvió a sacudir a Trujillo en plena celebración de San Valentín. Lo que debía ser una noche de fiesta terminó en caos cuando un artefacto explosivo fue detonado en una discoteca del distrito de Víctor Larco, dejando escenas de pánico y varias personas con problemas de asfixia.

Detrás del atentado estaría un adolescente de 16 años, identificado con las iniciales D.A.S.G, conocido con el alias de 'parcero'. Según la Policía, el menor confesó haber recibido 700 soles para ejecutar el ataque.

La intervención se realizó tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicarlo en el distrito de Paiján, en la provincia de Ascope. Durante su retención, los agentes encontraron en su poder municiones, stickers usados para extorsiones y envoltorios con marihuana y cocaína.

Reclutados para delinquir

Las investigaciones apuntan a que el menor formaría parte de una facción denominada 'Los Parceros del Valle'. Este grupo, de acuerdo con la hipótesis policial, operaría como un brazo de captación de adolescentes para la organización criminal 'Los Pulpos', una de las más temidas en la región La Libertad.

El joven habría actuado bajo órdenes de Andy Yofran Quispe Cruz, alias 'Andy', quien fue señalado como primo de Jhonsson Cruz, sindicado como cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos'. Para los investigadores, este vínculo confirma que las grandes bandas continúan utilizando a menores de edad para ejecutar atentados y actos de extorsión.

Las autoridades sostienen que estos grupos aprovechan la condición legal de los adolescentes para reducir el impacto de las sanciones penales. Así, los menores serían enviados a cumplir tareas de alto riesgo, como colocar explosivos o dejar amenazas en negocios.

San Valentín bajo miedo

El atentado ocurrió el 14 de febrero, fecha en la que cientos de jóvenes celebraban el Día del Amor y la Amistad. Testigos contaron que tras la detonación se produjo una estampida dentro del local. Varias personas sufrieron crisis nerviosas y problemas respiratorios por el humo.

La rápida acción policial permitió iniciar las investigaciones y rastrear al presunto responsable. Con su captura, las autoridades buscan desarticular la red que estaría detrás de estos ataques que mantienen en zozobra a empresarios y vecinos de la provincia.

El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso por infracción a la ley penal. Mientras tanto, la Policía continúa con las diligencias para ubicar a los presuntos autores intelectuales.

La Libertad vuelve a enfrentar el problema del reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales. Un atentado por 700 soles evidencia cómo la delincuencia juvenil sigue creciendo bajo la sombra de bandas que operan con violencia y sin temor.