Yohny Lescano plantea MUERTE CIVIL para funcionarios del Estado y empresarios corruptos

Cada vez falta menos para la realización de las elecciones generales 2026 las cuales están programadas para el domingo 12 de abril. Aquí, los más de 30 millones de peruanos elegirán al próximo presidente, a los integrantes del Congreso y del Parlamento Andino en la denominada fiesta de la democracia.

Muerte civil a los corruptos

Por su cercanía a los comicios, los aspirantes al sillón de Pizarro vienen entrando a la recta final de sus campañas. Esta vez, Exitosa conversó con Yonhy Lescano, candidato a la presidencia por Cooperación Popular quien cuenta con un plan bastante drástico respecto a la corrupción dentro del Ejecutivo.

El postulante aseguró que para los funcionarios del Estado y los empresarios que trabajen directamente con la nación que incurran en hechos delictivos serán pasarán a ser declarados muertos civiles para que así no vuelvan a tener ligación con el Estado nunca más.

"Yo creo que se tiene que ser muy severo: muerte civil para todos los corruptos. Así no puedan contratar nunca más con el Estado ni trabajar con el Estado sin incurren en un acto de corrupción, sea chiquita o grande", indicó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por Cooperación Popular, Yonhy Lescano, indicó que una de sus propuestas busca reorganizar a la Policía Nacional del Perú. Además, cuestionó el desempeño de Óscar Arriola como comandante general de la PNP,... pic.twitter.com/nQQvqJoji8 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 25, 2026

Reorganizar la Policía Nacional

A su vez, Yonhy Lescano aseguró que el tema de la seguridad en el país es algo que se debe atender de manera urgente y una de sus propuestas para darle solución será reorganizar la Policía Nacional del Perú, especialmente a los altos mandos quienes han protagonizado compras de autos de alta gama en vez de equipar a la PNP.

"Lo primero que hay que hacer es reorganizar la PNP porque si la policía tiene comandos a personas que se comprar autos de alta gama para su uso personal y no compran patrulleros, chalecos, equipamiento. Hay que sacar los malos elementos y poner gente buena en los comandos", inició.

En esa misma línea, el aspirante a la presidencia dejó en claro que Oscar Arriola sería removido de la comandancia general de la PNP ya que no ha estado a la altura de lo que el país necesita en el tema de la seguridad.

"Arriola no se quedaría. Como voy a confiar en una persona que está haciendo este tipo de acciones, utilizando mal los recursos de la policía. Hay gente que estarían vinculados con bandas criminales y no pasan nada", finalizó.

