Alcaldesa de Yura cuestiona visita de presidente a Arequipa: "Pensamos que iba a decir que la emergencia viene con presupuesto"

La alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas, se pronunció respecto a la reciente visita del presidente de la República, José María Balcázar, a la región de Arequipa, debido a la situación crítica por la presencia de fuertes lluvias. Al respecto, indicó que las autoridades locales necesitan de presupuesto para ejecutar acciones que solucionen la emergencia.

No recibieron noticias sobre presupuesto

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la autoridad distrital expresó su impotencia al señalar que no han recibido apoyo alguno de parte del Gobierno Regional, ni del propio Estado, debido a la gravedad de la situación en distintos distritos. Según precisó, mantuvo las expectativas altas ante la visita de Balcázar.

Es así que, Ruelas hizo un fuerte llamado al Estado, debido a que al declarar en estado de emergencia no solo a Arequipa, sino a otras regiones, no se les ha brindado un presupuesto para que cada autoridad local pueda realizar las acciones correspondientes y así, brinden apoyo a las familias damnificadas.

"Pensábamos que hoy, como hemos tenido a nuestro presidente José Balcázar de frente, nos iba a decir que la declaratoria de emergencia viene con presupuesto. De qué nos sirve a nosotros como autoridades distritales que se nos declare en emergencia si no tenemos presupuesto. Ya hemos agotado el poco presupuesto que tenemos como municipalidades", dijo a Canal N, este miércoles 25 de febrero.

Según indicó la alcaldesa, se tenía la idea de que el presidente Balcázar podría anunciar esta noticia durante las reuniones en las que también participaron ministros de Estado; sin embargo, no fue así el escenario. Por ello, indicó que no serviría de nada el estado de emergencia, debido a que los municipios ya habrían agotado el presupuesto que se les designó.

"Nos han hecho a un lado"

Asimismo, precisó que sienten un abandono por parte del Estado, por lo que invitó a Balcázar asistir a los distritos ubicados en el norte de la región. "No vemos ahí la presencia del Estado todavía", indicó. Además, detalló que el jefe de Estado no habría tenido palabras "de aliento" para las autoridades que esperaban aquello a parte de otras medidas.

"Sentimos impotencia nosotros como alcaldes, de no ser escuchados, de que ya basta de esta burocracia. Hemos presentado un memorial, ojalá que lo evalúen y nos den ese presupuesto que necesitamos", enfatizó Ruelas.

En conclusión, la alcaldesa de Yura - Arequipa, cuestionó la llegada del presidente José María Balcázar a la región, debido a que las autoridades locales pensaron que este anunciaría la entrega de presupuesto para atender la emergencia en distintos distritos; sin embargo, esto no se dio.