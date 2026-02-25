Cesar Acuña cuestiona a Rafael López Aliaga: "Pone a José Balcázar y no le da confianza ¿No estará desequilibrado?"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El líder y candidato presidencial de Alianza para el Progreso, Cesar Acuña, cuestionó al también postulante a la presidencia, Rafael López Aliaga sobre el voto de confianza al gabinete ministerial del gobierno José María Balcázar.

Negó pedir ministerios

Durante una conferencia de prensa en la que buscó aclarar sobre un intento de comunicarse con Hernando de Soto cuando se anunció que sería premier, Acuña reconoció que si lo llamó, sin embargo, explicó sus razones.

"Tan pronto me enteré por los medios de comunicación que nuestro amigos Hernando de Soto había aceptado ser premier lo que hice el sábado en la tarde fue llamarlo para felicitarlo, porque era una muy buena noticia para el Perú. (...) No lo llamaba para pedir ministerios", indicó.

Asimismo aseguró que no llamó al presidente José María Balcázar para recomendar a personas como ministros dentro del gabinete y aclaró que no obtiene beneficios por medio de ministerios para su campaña.

Cuestiona a López Aliga

Además, se refirió al comunicado de Renovación Popular en el que aseguran que no darán el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles y adelantaron un posible pedido de censura contra José Balcázar.

"Este comunicado de un candidato que está buscando la inestabilidad y como sabe que va a perder no quiere que haya elecciones. Acá dice 'anuncio que no otorgaré el voto de confianza' ¿Qué cosa? Él lo pone a Balcázar y no le da la confianza ¿No estará desequilibrado? porque para hacer esto hay que estar desequilibrado, tampoco necesitamos un presidente desequilibrado", expresó.

Cuestionó qué es lo que provoca lo informado por Renovación Popular y López Aliaga, pues considera que genera enfrentamiento e inestabilidad que en estos 46 días de gobierno que tendrá Balcázar no se necesitan.

"Debemos ayudar al gobierno, no al presidente, al gobierno porque el país no puede parar, rubro económico debe continuar", manifestó.

Además, resaltó que no hay miembros de APP en el gabinete de Miralles, mientras que hay seis ministros del gobierno de José Jerí que fueron ratificados, lo que Acuña toma como que son parte de la cuota de Somos Perú.

Es en medio de ello que el líder de Alianza para el Progreso cuestionó a Rafael López Aliaga, tildándolo de desequilibrado por el comunicado que sacó su bancada anunciando que negaran el voto de confianza a su gabinete.