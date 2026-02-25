RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política

Cesar Acuña cuestiona a Rafael López Aliaga: "Pone a José Balcázar y no le da confianza ¿No estará desequilibrado?"

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, Cesar Acuña, cuestionó a Rafael López Aliga por el comunicado que sacó su bancada, llegando a tildarlo de "desequilibrado" y acusándolo de causar crisis.

Cesar Acuña arremete contra Rafael López Aliaga
Cesar Acuña arremete contra Rafael López Aliaga (Composición Exitosa)

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El líder y candidato presidencial de Alianza para el Progreso, Cesar Acuña, cuestionó al también postulante a la presidencia, Rafael López Aliaga sobre el voto de confianza al gabinete ministerial del gobierno José María Balcázar. 

Negó pedir ministerios

Durante una conferencia de prensa en la que buscó aclarar sobre un intento de comunicarse con Hernando de Soto cuando se anunció que sería premier, Acuña reconoció que si lo llamó, sin embargo, explicó sus razones. 

"Tan pronto me enteré por los medios de comunicación que nuestro amigos Hernando de Soto había aceptado ser premier lo que hice el sábado en la tarde fue llamarlo para felicitarlo, porque era una muy buena noticia para el Perú. (...) No lo llamaba para pedir ministerios", indicó. 

Asimismo aseguró que no llamó al presidente José María Balcázar para recomendar a personas como ministros dentro del gabinete y aclaró que no obtiene beneficios por medio de ministerios para su campaña. 

Cuestiona a López Aliga

Además, se refirió al comunicado de Renovación Popular en el que aseguran que no darán el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles y adelantaron un posible pedido de censura contra José Balcázar. 

Gabinete de Denisse Miralles podría involucrarse en elecciones y dar favorecimientos, advierte experto
Lee también

Gabinete de Denisse Miralles podría involucrarse en elecciones y dar favorecimientos, advierte experto

"Este comunicado de un candidato que está buscando la inestabilidad y como sabe que va a perder no quiere que haya elecciones. Acá dice 'anuncio que no otorgaré el voto de confianza' ¿Qué cosa? Él lo pone a Balcázar y no le da la confianza ¿No estará desequilibrado? porque para hacer esto hay que estar desequilibrado, tampoco necesitamos un presidente desequilibrado", expresó. 

Cuestionó qué es lo que provoca lo informado por Renovación Popular y López Aliaga, pues considera que genera enfrentamiento e inestabilidad  que en estos 46 días de gobierno que tendrá Balcázar no se necesitan.

"Debemos ayudar al gobierno, no al presidente, al gobierno porque el país no puede parar, rubro económico debe continuar", manifestó. 

Canciller asegura que no ha conversado con José Balcázar sobre la audiencia que el papa León XIV concedió
Lee también

Canciller asegura que no ha conversado con José Balcázar sobre la audiencia que el papa León XIV concedió

Además, resaltó que no hay miembros de APP en el gabinete de Miralles, mientras que hay seis ministros del gobierno de José Jerí que fueron ratificados, lo que Acuña toma como que son parte de la cuota de Somos Perú. 

Es en medio de ello que el líder de Alianza para el Progreso cuestionó a Rafael López Aliaga, tildándolo de desequilibrado por el comunicado que sacó su bancada anunciando que negaran el voto de confianza a su gabinete. 

José Balcázar no detuvo la presión de Cerrón, congresistas y empresarios, señala Hernando de Soto
Lee también

José Balcázar no detuvo la presión de Cerrón, congresistas y empresarios, señala Hernando de Soto

Temas relacionados Alianza para el Progreso César Acuña desequilibrado Rafael López Aliaga

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA