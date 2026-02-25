RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Situación crítica por lluvias

Premier Miralles: Gobierno amplía estado de emergencia en 707 distritos y 15 regiones ante lluvias

Ante intensas lluvias en todo el país, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el Gobierno declaró y amplió el estado de emergencia en 15 regiones y 707 distritos.

Gobierno amplía estado de emergencia por lluvias en 707 distritos del Perú.

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/02/2026

Ante la situación crítica que enfrentan diversos sectores del Perú por las intensas lluvias, que han provocado graves huaicos y deslizamientos, el Gobierno decretó y amplió el estado de emergencia en 15 regiones y un total de 707 distritos del país.

La ampliación fue anunciada por la nueva premier Denisse Miralles desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), luego de haber realizado un breve viaje a Arequipa junto al presidente José María Balcázar para evaluar y atender los daños frente a las lluvias.

Miralles informó que los ministerios de Defensa, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego y la PCM han atendido la emergencia, así como también el monitoreo en campo junto con el gobernador y los alcaldes de los distritos más afectados en dicha región.

¿Qué regiones están en estado de emergencia desde hoy 25 de febrero?

El Poder Ejecutivo amplió el estado de emergencia por las fuertes lluvias en 15 regiones que vienen siendo golpeadas por este fenómeno climático. Las consecuencias han sido graves: daños en infraestructura, percances viales, heridos y hasta fallecimientos.

Los decretos ya se encuentran vigentes desde este miércoles, e incluyen a 707 distritos, con intervenciones y planificaciones diferenciadas según el nivel de afectación.

Estos son los 15 departamentos en emergencia:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Arequipa
  • Cajamarca
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Madre de Dios
  • Moquegua
  • Piura
  • Puno
  • San Martín
  • Tumbes

Noticia en desarrollo...

