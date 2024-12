¡Atención! Aprueban bonificación de S/1000 para personal del Despacho Presidencial

11/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República autorizó el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de S/1.000 para el personal del Despacho Presidencial, comprendido bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 1057.

"Se autoriza el otorgamiento de una bonificación extraordinaria, por única vez, de S/ 1 000,00, para el personal del Despacho Presidencial comprendido bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 1057", se lee en el documento oficial.

Bonificación para personal del Despacho Presidencial

La bonificación extraordinaria se pagaría por única vez en el mes de febrero de 2025 y no es de naturaleza remunerativa, "no es de carácter pensionable, no está afecta a cargas sociales, no constituye base de cálculo para los beneficios sociales".

Para el pago de la bonificación extraordinaria, el personal beneficiario debe encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo, tendrá que contar con vínculo laboral vigente a la fecha de pago de la bonificación extraordinaria. Según se detalló, la implementación de lo dispuesto en el artículo se financia con cargo al presupuesto institucional del Despacho Presidencial, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

"Para la implementación de lo establecido en el presente artículo, se exceptúa al Despacho Presidencial de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley", agrega.

Aumento de sueldo para PNP y Fuerzas Armadas

Asimismo, el Gobierno anunció el aumento de sueldo tanto para miembros de la Policía Nacional como para los de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro. Tras la aprobación del Congreso de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025, los miembros de las instituciones castrenses podrán acceder a este beneficio tras 12 años de espera.

De este modo, se aprobó al Ministerio de Economía y Finanzas a reajustar, respecto a las necesidades expuestas por los altos funcionarios de las carteras de Defensa e Interior. Este se dará de manera progresiva y en tres fases durante el 2025. Estos serán en los meses de enero, julio y diciembre, quedando pendiente uno último para el 2026.

"Este logro, es un compromiso del gobierno nacional, expresado por la presidenta de la República en su mensaje a la Nación del 28 de julio de este año, y expuesto por el Ministro de Defensa durante la sustentación del presupuesto del sector en el Parlamento", expresó el Mindef.

