Aumento de sueldo mínimo: ¿Qué dijo el ministro de Trabajo sobre el incremento de la RMV?

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, se pronunció acerca del aumento del sueldo mínimo y descartó que, desde el Ejecutivo, se este haciendo un uso político de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

En medio de las especulaciones y señalamientos acerca del incremento de la RMV, el titular del MTPE señaló que este tema requiere de una opinión técnica que permita tomar una decisión adecuada. Ello, en el marco de la recesión que atraviesa el Perú.

"Todo lo contrario, estamos tratando de que esta sea una decisión técnica, todo el año pasado hemos explicado que no podemos incrementar remuneración minoritaria en recesión, porque justamente no es técnico no es recomendable incrementar el sueldo mínimo vital en plena recesión", expresó.