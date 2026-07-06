Karla Schaefer exige a Roberto Sánchez respetar la voluntad ciudadana tras elecciones

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora electa por Fuerza Popular, Karla Schaefer, se pronunció públicamente tras los resultados de las recientes elecciones presidenciales y lanzó un mensaje directo al excandidato Roberto Sánchez, a quien exhortó a respetar la decisión adoptada por la ciudadanía en las urnas.

Karla Schaefer se pronuncia tras resultados electorales

Durante sus intervenciones, Schaefer reiteró que la decisión adoptada por la ciudadanía en las urnas debe ser reconocida por todos los actores políticos, evitando así generar incertidumbre en el escenario nacional y posibles cuestionamientos al sistema electoral.

En esa línea, cuestionó la postura asumida por Sánchez tras conocerse los resultados, señalando que es fundamental mantener una conducta responsable en el actual contexto político, especialmente cuando el país atraviesa un periodo de tensión y polarización.

"Exhorto a Roberto Sánchez a respetar la decisión del ciudadano y su voluntad popular expresada en las urnas, porque el país necesita estabilidad y respeto en la democracia.", manifestó.

Asimismo, Schaefer enfatizó que el respeto al voto constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, por lo que instó a evitar discursos o acciones que puedan alimentar la polarización.

Senadora Karla Schaefer

Advierte sobre el impacto de la estabilidad del país

En otro momento, Schaefer advirtió que desconocer los resultados electorales podría tener consecuencias en la gobernabilidad, especialmente en un contexto marcado por tensiones políticas y demandas ciudadanas.

Bajo esa premisa, hizo un llamado a los líderes políticos a asumir una posición clara frente a los resultados y actuar con madurez, priorizando el bienestar del país por encima de intereses particulares o posturas individuales.



"El Perú necesita responsabilidad en sus líderes y respeto a sus instituciones. No podemos generar más división en un momento que necesita mas estabilidad." , agregó.

Sus declaraciones fueron difundidas en más de una intervención pública, lo que evidencia una postura sostenida frente a la coyuntura electoral y al comportamiento de los distintos actores políticos.

En ese contexto, el pronunciamiento de Schaefer se suma a una serie de reacciones de diversas figuras políticas, en medio del debate sobre la legitimidad de los resultados y el comportamiento de los actores tras el proceso electoral.

Como vemos, la lideresa de Fuerza Popular insistió en la necesidad de respetar la voluntad ciudadana, remarcando que este principio resulta clave para garantizar la estabilidad democrática en el país.