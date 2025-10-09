RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se unen a moción

Bancada de Fuerza Popular apoyará moción de vacancia en contra de Dina Boluarte

La bancada de Fuerza Popular (FP) anunció que apoyará "cualquier moción de vacancia" en contra de la presidenta de la República Dina Boluarte tras los tres pedidos de vacancia que enfrentaría la jefa de Estado.

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/10/2025

En declaraciones a la prensa desde el Congreso de la República, la bancada de Fuerza Popular anunció que apoyara "cualquier moción de vacancia" contra Dina Boluarte indicando que es una "medida necesaria para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad".

Fuerza Popular apoyaría moción de vacancia contra Bolaurte

Luego que las bancadas de los partidos políticos de Renovación Popular y Bloque Democrático Popular anunciarán sus pedidos de moción de vacancia en contra de la presidenta de la República, los congresistas de Fuerza Popular anunciaron, a través de su vocero, que votarían a favor de destituir del cargo a Boluarte.

"Por ello, Fuerza Popular votará a favor de la vacancia presidencial, convencido de que es una medida necesaria para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza para todos los peruanos"

 

Noticia en desarrollo...

