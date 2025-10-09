Bancada de Fuerza Popular apoyará moción de vacancia en contra de Dina Boluarte

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a la prensa desde el Congreso de la República, la bancada de Fuerza Popular anunció que apoyara "cualquier moción de vacancia" contra Dina Boluarte indicando que es una "medida necesaria para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad".

Luego que las bancadas de los partidos políticos de Renovación Popular y Bloque Democrático Popular anunciarán sus pedidos de moción de vacancia en contra de la presidenta de la República, los congresistas de Fuerza Popular anunciaron, a través de su vocero, que votarían a favor de destituir del cargo a Boluarte.

"Por ello, Fuerza Popular votará a favor de la vacancia presidencial, convencido de que es una medida necesaria para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza para todos los peruanos"

#ÚltimoMinuto: Fuerza Popular votará a favor de la vacancia de Dina Boluarte. pic.twitter.com/gE5qnUXhLy — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) October 9, 2025

Noticia en desarrollo...