Edmundo González sobre liberación de presos políticos en Venezuela: "No se ha alcanzado ni siquiera el 1%"

Edmundo González, denunció que menos del 1% de los presos políticos de Venezuela han sido liberado, pese al anuncio del Gobierno venezolano y estadounidense, en medio de un proceso de transición en el país.

Continúa la violencia a las familias

A través de sus redes sociales, el líder de la oposición venezolana, se pronunció sobre la liberación de los presos políticos de Venezuela, que fue anunciado como parte de la transición en el país.

"Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", afirmó.

González realiza esta preocupante denuncia en base a lo observado por su hija, pues asegura que ha estado presente en estos días de liberación brindando compañía a las familias de los presos políticos. Además, consideró que esta situación constituye violencia contra las familias de estas personas.

"Mi hija ha estado presente todos los días. Acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios. Exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales. La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías", expresó.

El catalogado como presidente electo de Venezuela, finalizó su mensaje recordando que "la libertad no se anuncia. Se ejecuta". Recordó que los derechos humanos no se deben administrar con dilaciones ni opacidad: "Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre".

Mensaje tras liberación de políticos

Al mismo estilo, a través de su cuenta oficial de X envió un mensaje cargado de sensibilidad ante la ola de informaciones contradictorias respecto a las excarcelaciones de presos políticos en su país.

"Este es un momento que pide templanza y firmeza. No para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias. Me alegro profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse, y acompañar con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni versiones. Queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue", sostuvo.

La liberación de estas personas, según el presidente estadounidense, Donald Trump, se da por orden de Washington en un intento por aminorar la tensión de ambos países tras la captura de Nicolás Maduro. En medio de esta acción se informa que no todos los presos políticos fueron liberados, lo que genera estrés y malestar a sus familias.

Es tras ello que reveló que menos del 1% de presos políticos fueron liberados por el Gobierno venezolano, por lo que hace un llamado a ejecutar lo prometido hace 48 horas.