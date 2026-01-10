Vicente Tiburcio sobre paro de transportes para el 15 de enero: "Estamos conversando con ellos, somos respetuosos"

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció sobre el paro de transportes que se realizará el 15 de enero y sostuvo que el Gobierno respeta toda movilización.

Protegerán movilización de transportistas

En medio de una visita en Chiclayo, el titular del Mininter fue cuestionado sobre la posición del Gobierno ante el paro convocado para el 15 de enero.

"Estamos conversando con ellos, también igual somos respetuosos de todas las personas que pueden levantarse a hacer un paro, en su momento siempre los estamos acompañando", explicó.

Como se recuerda, la convocatoria de los transportistas se da ante los constantes ataques contra su sector que, pese a las promesas de las autoridades y a ciertas medidas adoptadas, no disminuya, por lo que las muertes se incrementan.

"Por su puesto [que me preocupa la criminalidad], a quien no le va a preocupar, si somos conscientes desde que hemos ingresado como Gobierno y hemos dicho que vamos a seguir siendo firmes. Es un problema que nosotros encontramos en nuestro país, como el tema número uno que se vive, el problema de la inseguridad", señaló.

Ernesto Álvarez desestima paro de transportistas

En diálogo con el programa 24 horas, el premier Ernesto Álvarez fue consultado sobre su opinión respecto a esta nueva paralización convocada ante los constantes ataques contra los trabajadores del transporte público y el sentimiento de desolación por parte del Estado.

"Si, evidentemente, hay un tema político, hay un tema de apremio por la campaña, solamente las elecciones parlamentarias que empieza, también por las elecciones regionales y municipales. Hay muchos intereses políticos de por medio", opinó Álvarez.

El primer ministro sostuvo que, a su parecer, una paralización de servicios no va a resolver el problema de la criminalidad que aqueja a los transportistas y otros sectores. Asimismo, señaló que para que dejen de atacar totalmente a los trabajadores de transporte público tendrán que pasar varios años, debido a que este es un problema nacional: "No es un tema que pueda ser solucionado con uno, con dos o con tres paros".

Durante la entrevista hizo una grave acusación, al asegurar que los propios transportistas brindan información a las bandas criminales que extorsionan a la empresas.

"Lamentablemente si, así como hay malos policías, malos fiscales, también hay malos transportistas, (...) que dan información o integran inclusive a la banda criminal. El sector transportes es un sector muy complejo y está teñido de informalidad", afirmó.

Es así que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, también se pronunció sobre el paro de transportes y aseguró que se están en conversación con los dirigentes.