Jefferson Farfán celebra llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima: "En el equipo de tu amores"

Se vive un clima de fiesta en La Victoria. Jefferson Farfán festejó la incorporación de Luis Advíncula a Alianza Lima, que se une por primera vez al club blanquiazul después de jugar en Boca Juniors, y no dudó en dedicarle un mensaje de bienvenida que se hizo viral entre los hinchas.

Farfán y su mensaje para Advíncula

La emoción de Jefferson Farfán no pasó desapercibida. A través de sus redes sociales, el exseleccionado peruano recordó que ya había predicho el regreso de Luis Advíncula a Alianza Lima durante su podcast Enfocados.

"Te lo dije desde el primer programa, que ibas a cumplir tu sueño en el equipo de tu amores. Mi intuición nunca falla. Dame luz, Luis Advíncula. ¡Arriba Alianza!", escribió Jefferson Farfán en una historia de Instagram.

El mensaje fue rápidamente compartido por los hinchas de Alianza Lima, quienes celebraron no solo la llegada de Luis Advíncula, sino también la emoción de un histórico del club como Jefferson Farfán.

Carrillo y su mensaje para Advíncula

No solo Jefferson Farfán mostró su alegría por el fichaje. André Carrillo, amigo cercano de Luis Advíncula, también le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. La 'Culebra' compartió el banner oficial del club que confirmaba el fichaje del 'Rayo' y escribió: "Un sueño hecho realidad".

Detalles del contrato de Advíncula

Según información del periodista Kevin Pacheco, Luis Advíncula firmará un contrato largo con Alianza Lima, con una duración inicial de dos temporadas y la posibilidad de extenderlo por un año más.

Esto significa que el lateral derecho vestirá la camiseta blanquiazul, como mínimo, hasta finales de 2027, asegurando su presencia para las próximas competencias locales e internacionales.

Advíncula explica su salida de Boca

Sobre su salida de Boca Juniors, Luis Advíncula explicó que su regreso se debía principalmente a motivos familiares.

"Es complicado irte de un club así, pero nada. Cómo es la vida. Estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos (Riquelme y Delgado) siempre se han portado siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país", dijo.

El 'Rayo' llega a Alianza Lima con la intención de aportar experiencia y liderazgo, sumándose a un plantel que apunta a pelear fuerte en la Liga 1 2026 y en la Copa Libertadores.

La llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima ya tiene su toque de celebración gracias a Jefferson Farfán, quien expresó su alegría por el regreso del lateral derecho al club de sus amores.