Elecciones 2026: JNE aprueba directiva sobre acreditación de observadores electorales

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones aprobó la Directiva sobre la Acreditación de Organizaciones Nacionales e Internacionales para realizar Observación Electoral, con el fin de garantizar el cumplimiento del procedimiento previsto en el Reglamento de Observación Electoral.

Sustento normativo

La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 000004-2026-P/JNE, la que se sustenta en el Reglamento de Observación Electoral, aprobado en marzo del 2025, que regula la acreditación de organizaciones interesadas en realizar actividades de observación durante los procesos electorales, así como la actuación de los observadores que integren misiones, delegaciones o grupos.

En ese sentido, la Ofician General de Cooperación y Relaciones Internacionales elaboró el proyecto de directiva con el propósito de establecer disposiciones que aseguren el adecuado desarrollo del procedimiento de acreditación.

Además, la resolución dispone que la decisión sea puesta en conocimiento de las áreas de la entidad y ordena su publicación en el diario oficial El Peruano, así como en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

38 partidos aptos para comicios

A través de la Resolución N° 0801-2025-JNE, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el JNE confirmó la cantidad de partidos y alianzas que están aptas para presentar candidatos tras sus elecciones primarias.

Las 38 organizaciones políticas expeditas para presentar candidatos para las elecciones del presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.

La norma menciona que, en cumplimiento del cronograma electoral, el 30 de noviembre del 2025 se realizaron las elecciones primarias, en las que las organizaciones políticas eligieron a sus candidatos mediante el voto de sus afiliados. Asimismo, en dicha fechas, las organizaciones políticas eligieron a sus delegados, quienes, el 7 de diciembre del 2025, eligieron a los candidatos.

Ahora Nación Alianza para el Progreso Avanza País - Partido de Integración Social Partido Político Fe en el Perú Frente Popular Agrícola del Perú Fuerza Popular Juntos por el Perú Partido Político Libertad Popular Partido Ciudadanos por el Perú Partido Cívico Obras Partido del Buen Gobierno Partido Demócrata Unido Perú Partido Demócrata Verde Partido Democrático Federal Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido País para todos Partido Patriótico del Perú Partido Político Integridad Democrática Partido Político Nacional Perú Libre Partido Político Perú Acción Partido Político Perú Primero Partido Político PRIN Partido SÍCREO Partido Político Perú Moderno Podemos Perú Progresemos Salvemos al Perú Un camino diferente Partido Político Cooperación Popular Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Partido Morado Renovación Popular Partido Aprista Peruano Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú Fuerza y Libertad Alianza Electoral Venceremos Unidad Nacional

Es así que el JNE aprobó la Directiva sobre la Acreditación de Organizaciones Nacionales e Internacionales para realizar Observación Electoral en los comicios a desarrollarse en 2026.