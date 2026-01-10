RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Vendrán misiones

Elecciones 2026: JNE aprueba directiva sobre acreditación de observadores electorales

El Jurado Nacional de Elecciones aprobó la directiva sobre la Acreditación de Organizaciones Nacionales e Internacionales para que realicen Observación Electoral en los comicios del 2026.

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/01/2026

El Jurado Nacional de Elecciones aprobó la Directiva sobre la Acreditación de Organizaciones Nacionales e Internacionales para realizar Observación Electoral, con el fin de garantizar el cumplimiento del procedimiento previsto en el Reglamento de Observación Electoral. 

Sustento normativo

La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 000004-2026-P/JNE, la que se sustenta en el Reglamento de Observación Electoral, aprobado en marzo del 2025, que regula la acreditación de organizaciones interesadas en realizar actividades de observación durante los procesos electorales, así como la actuación de los observadores que integren misiones, delegaciones o grupos. 

En ese sentido, la Ofician General de Cooperación y Relaciones Internacionales elaboró el proyecto de directiva con el propósito de establecer disposiciones que aseguren el adecuado desarrollo del procedimiento de acreditación. 

Además, la resolución dispone que la decisión sea puesta en conocimiento de las áreas de la entidad y ordena su publicación en el diario oficial El Peruano, así como en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. 

38 partidos aptos para comicios

A través de la Resolución N° 0801-2025-JNE, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el JNE confirmó la cantidad de partidos y alianzas que están aptas para presentar candidatos tras sus elecciones primarias. 

La norma menciona que, en cumplimiento del cronograma electoral, el 30 de noviembre del 2025 se realizaron las elecciones primarias, en las que las organizaciones políticas eligieron a sus candidatos mediante el voto de sus afiliados. Asimismo, en dicha fechas, las organizaciones políticas eligieron a sus delegados, quienes, el 7 de diciembre del 2025, eligieron a los candidatos. 

  1. Ahora Nación 
  2. Alianza para el Progreso
  3. Avanza País - Partido de Integración Social
  4. Partido Político Fe en el Perú
  5. Frente Popular Agrícola del Perú
  6. Fuerza Popular
  7. Juntos por el Perú
  8. Partido Político Libertad Popular
  9. Partido Ciudadanos por el Perú
  10. Partido Cívico Obras
  11. Partido del Buen Gobierno
  12. Partido Demócrata Unido Perú
  13. Partido Demócrata Verde
  14. Partido Democrático Federal
  15. Partido Democrático Somos Perú
  16. Partido Frente de la Esperanza 2021
  17. Partido País para todos
  18. Partido Patriótico del Perú
  19. Partido Político Integridad Democrática
  20. Partido Político Nacional Perú Libre
  21. Partido Político Perú Acción
  22. Partido Político Perú Primero
  23. Partido Político PRIN
  24. Partido SÍCREO
  25. Partido Político Perú Moderno
  26. Podemos Perú
  27. Progresemos
  28. Salvemos al Perú
  29. Un camino diferente
  30. Partido Político Cooperación Popular
  31. Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  32. Partido Morado
  33. Renovación Popular
  34. Partido Aprista Peruano
  35. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
  36. Fuerza y Libertad
  37. Alianza Electoral Venceremos
  38. Unidad Nacional

Es así que el JNE aprobó la Directiva sobre la Acreditación de Organizaciones Nacionales e Internacionales para realizar Observación Electoral en los comicios a desarrollarse en 2026. 

