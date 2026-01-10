¿Ya tiene al elegido? Futuro entrenador de la selección peruana está en evaluación, según Jean Ferrari

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana sigue sin entrenador y es un asunto que desde la Federación Peruana de Fútbol tratan de resolver. Así lo hizo saber el director general del fútbol, Jean Ferrari, asegurando que la evaluación se realiza sobre posibles candidatos para que uno se ponga el buzo de la 'blanquirroja'.

Se maneja con hermetismo

El directivo del ente máximo del balompié nacional precisó para L1Max que ha realizado dos viajes junto a Agustín Lozano y ahora la valoración se encuentra en una etapa final. Sobre ello, indicó de se deberá ultimar detalles para cerrar la conversación con el candidato que sea el de la preferencia de la FPF.

"Hoy estamos en la etapa de negociación, porque ya hemos hecho una evaluación en base a dos momentos de viajes. Este último, con el presidente ha siddo fructífera, porque hemos llegado a la evaluación de los candidatos, así que hoy estamos en negociación y va a requerir todas las estrategias", sostuvo Ferrari Chiabra.

Sobre los nombres de los candidatos, evitó asegurar si se trataba de Gustavo Álvarez (ex Universidad de Chile) y Ariel Holan (ex Rosario Central). "Nosotros somos muy herméticos en el tema de mencionar nombres, evidentemente por respeto a todos los profesionales y no es dable que yo pueda mencionar nombres", manifestó.

Esta posición de Ferrari descartaría los dos nombres que se han barajado los últimos días, por lo que queda a esperar un pronunciamiento oficial de la FPF. Ambos aspirantes fueron cesados de sus cargos a finales de temporada, por lo que no se iba a requerir del pago de una cláusula.

Amistosos para el 2026

Con respecto a los partidos preparatorios que tendrá la 'blanquirroja' este año, el director general de fútbol mencionó que se trabaja en pactar encuentros en Norteamérica y en el 'viejo continente'. Además, dejó abierta la opción de tener a Cusco como sede para las próximas eliminatorias ante Argentina y Brasil.

"Estamos en toda la elaboración de la ruta que tenemos que tener para buenos partidos amistosos y estamos buscando que sean en Estados Unidos, por el tema del Mundial, y en Europa, tanto marzo como junio. Hay una estrategia que se va a tener que plantear con el comando técnico", comentó.

