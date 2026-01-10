Ernesto Álvarez desestima paro de transportistas del 15 de enero: "Hay intereses políticos"

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció tras la convocatoria a paro de transportistas a realizarse el próximo jueves 15 de enero y consideró que la movilización tienes fines políticos.

Ligo la paralización con las elecciones

En diálogo con el programa 24 horas, el premier fue consultado sobre su opinión respecto a esta nueva paralización convocada ante los constantes ataques contra los trabajadores del transporte público y el sentimiento de desolación por parte del Estado.

"Si, evidentemente, hay un tema político, hay un tema de apremio por la campaña, solamente las elecciones parlamentarias que empieza, también por las elecciones regionales y municipales. Hay muchos intereses políticos de por medio", opinó Álvarez.

El primer ministro sostuvo que, a su parecer, una paralización de servicios no va a resolver el problema de la criminalidad que aqueja a los transportistas y otros sectores. Asimismo, señaló que para que dejen de atacar totalmente a los trabajadores de transporte público tendrán que pasar varios años, debido a que este es un problema nacional: "No es un tema que pueda ser solucionado con uno, con dos o con tres paros".

Durante la entrevista hizo una grave acusación, al asegurar que los propios transportistas brindan información a las bandas criminales que extorsionan a la empresas.

"Lamentablemente si, así como hay malos policías, malos fiscales, también hay malos transportistas, (...) que dan información o integran inclusive a la banda criminal. El sector transportes es un sector muy complejo y está teñido de informalidad", afirmó.

Asimismo, confirmó que van a buscar dialogar con los dirigentes de transporte, especialmente con Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, pero adelantó que el Gobierno sabe que no se podrá cancelar la medida de fuerza.

Gremio de transportistas confirma nuevo paro en Lima y Callao

A través de una conferencia de prensa, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, confirmó un paro de transportes para el 15 de enero debido a los últimos ataques extorsivos registrados en la capital ni bien inició el nuevo año.

"A la señora Boluarte se le sacó por su falta de control de la realidad por el tema de la extorsión, eso nadie puede decir que no y el cambio se realizó a través del señor Jerí y ese cambio no está dando resultados (...) la famosa 'Ley Jerí' ni siquiera ha sido reglamentada, donde establecen parámetros de emergencia en caso de extorsión, entonces la situación la situación es cero", denunció.

Es por ello que el premier Ernesto Álvarez sostuvo que la convocatoria a paralización para este 15 de enero, está movilizada por intereses políticos, en medio de un año electoral clave.