Se dirigió a la ANC

Rospigliosi exhorta al Poder Judicial a actuar contra jueces que no apliquen Ley de Lesa Humanidad

El presidente del Congreso remitió un oficio a la Autoridad Nacional de Control del PJ en el que advierte posibles responsabilidades penales si jueces desconocen la Ley 32107, avalada por el TC.

Fernando Rospigliosi advirtió a la ANC-PJ sobre jueces que no acaten Ley 32107.
Fernando Rospigliosi advirtió a la ANC PJ sobre jueces que no acaten Ley 32107. Composición Exitosa

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/01/2026

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, remitió un oficio a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) para advertir sobre posibles responsabilidades penales y funcionales de jueces que decidan no aplicar la Ley 32107, que regula los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en Perú.

El documento, difundido este viernes en su cuenta de X, sostiene que el Tribunal Constitucional ya avaló la constitucionalidad de la norma y exhortó a su aplicación por parte de todos los órganos jurisdiccionales. Según el congresista, todos los magistrados están obligados a acatarla.

"No existe norma internacional vigente, tratado ni disposición supranacional con jerarquía normativa suficiente que desplace, suspenda o invalide (la ley). En tal sentido, su aplicación constituye una obligación jurídica para todos los jueces de la República", sostuvo.

El titular del Parlamento también advierte que algunos juzgados podrían estar emitiendo, o podrían emitir, resoluciones que desconozcan la norma pese al pronunciamiento "claro y expreso" del TC y sin una motivación suficiente que "justifique el control difuso".

Presidenta del TC sobre ley de lesa humanidad: "Si la Corte IDH emite una sentencia contraria no tendríamos que someternos"
Rospigliosi consideró que esto "podría comprometer el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y el principio de seguridad jurídica".

Ante ello, el legislador de Fuerza Popular exhortó a la Autoridad Nacional de Control del PJ a mantenerse alerta y actuar dentro de sus competencias frente a eventuales conductas que impliquen el desconocimiento de precedentes constitucionales o el incumplimiento de la ley.

"La finalidad de la exhortación es preservar la coherencia del sistema de justicia, garantizar el respeto efectivo a las decisiones del TC, asegurar la aplicación uniforme de la ley y salvaguardar la confianza ciudadana en la administración de justicia", indicó.

Fernando Rospigliosi advierte a jueces que NO apliquen ley de lesa humanidad: "Serán sancionados penalmente"
Finalmente, precisó que su intervención se enmarca en la función de fiscalización del Congreso de la República y en el respeto a la separación de poderes.

Saludó accionar de policía que abatió a presunto sicario

Recientemente, Fernando Rospigliosi se pronunció sobre el policía de civil que abatió esta semana a un delincuente que, minutos antes, había asesinado a un chofer en el distrito de Comas. El accionar del agente fue saludado por el presidente del Congreso, quien recurrió a sus redes sociales para respaldar al efectivo.

"¡Un policía abatió a un delincuente que acababa de asesinar a un chofer! ¡Muy bien! ¡Así hay que actuar! Ese policía esta protegido de jueces y fiscales corruptos por las leyes de Congreso", escribió en un post de cuenta de X.

Temas relacionados ANC Autoridad Nacional de Control Fernando Rospigliosi Ley 32107 ley de lesa humanidad Poder Judicial TC Tribunal Constitucional

