Gobierno evalúa instalar cuartel militar en Pataz ante inseguridad y minería ilegal

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno dio a conocer que evalúa la instalación de un nuevo cuartel militar en la provincia de Pataz, región La Libertad, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y frenar la expansión de la minería ilegal que afecta a esta zona del país.

Cuartel en Pataz reforzaría la seguridad

La iniciativa surgió a raíz de una visita al lugar encabezada por el ministro de Defensa, César Díaz, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quienes se desplazaron en helicóptero hacia un punto estratégico de la provincia para analizar la viabilidad de esta infraestructura militar, informó el Mindef.

Según los funcionarios, un eventual cuartel fortalecería las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y mejoraría la capacidad de respuesta frente a amenazas a la seguridad. De esta forma, se garantiza una mayor presencia del Estado, en beneficio de la población local.

Cuartel militar en Pataz reforzará capacidades operativas frente a la inseguridad.

Las actividades oficiales incluyeron una visita a la localidad de Chagual, donde Díaz y Tiburcio participaron en una exposición a detalle sobre la situación operacional en Pataz, a cargo del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).

Durante la presentación, informaron sobre el despliegue de las fuerzas del orden y las acciones en curso para combatir la criminalidad en la zona.

Para garantizar la seguridad y prevenir actividades ilícitas, los titulares de Defensa y del Interior supervisaron las acciones de control y las labores conjuntas que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el punto de control de Calquiche, ubicado en el sector de Vijus.

También fueron parte de la comitiva el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia; el comandante general del Ejército, general de División Oswaldo Calle Talledo; y la gobernadora regional de La Libertad, Joana del Rosario Cabrera Pimentel.

Gobierno declara estado de emergencia en Pisco

Este viernes 9 de enero, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en la provincia de Pisco, en el departamento de Ica, en respuesta a la criminalidad y la ola de homicidios y extorsiones que persisten en el país.

La medida tiene una duración de 60 días calendario y fue oficializada mediante Decreto Supremo N 004-2026-PCM y publicada en el Diario El Peruano.

El ministro del Interior Vicente Tiburcio adelantó, durante su reciente visita a Pisco, que el Gobierno aprobó los informes técnicos y operativos presentados por la PNP, que sirvieron para sustentar la adopción de esta medida excepcional.