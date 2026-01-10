RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Para reforzar capacidad operativa

Gobierno evalúa instalar cuartel militar en Pataz ante inseguridad y minería ilegal

Tras la visita de los ministros del Interior y Defensa a la provincia de Pataz, La Libertad, el Ejecutivo evalúa la instalación de un cuartel militar en la zona, golpeada por la minería ilegal.

Se instalaría un nuevo cuartel en Pataz, afirma el Ejecutivo.
Se instalaría un nuevo cuartel en Pataz, afirma el Ejecutivo. Andina

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El Gobierno dio a conocer que evalúa la instalación de un nuevo cuartel militar en la provincia de Pataz, región La Libertad, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y frenar la expansión de la minería ilegal que afecta a esta zona del país.

Cuartel en Pataz reforzaría la seguridad

La iniciativa surgió a raíz de una visita al lugar encabezada por el ministro de Defensa, César Díaz, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quienes se desplazaron en helicóptero hacia un punto estratégico de la provincia para analizar la viabilidad de esta infraestructura militar, informó el Mindef.

Según los funcionarios, un eventual cuartel fortalecería las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y mejoraría la capacidad de respuesta frente a amenazas a la seguridad. De esta forma, se garantiza una mayor presencia del Estado, en beneficio de la población local.

Cuartel militar en Pataz reforzará capacidades operativas frente a la inseguridad.
Cuartel militar en Pataz reforzará capacidades operativas frente a la inseguridad.

Las actividades oficiales incluyeron una visita a la localidad de Chagual, donde Díaz y Tiburcio participaron en una exposición a detalle sobre la situación operacional en Pataz, a cargo del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).

Gobierno declara estado de emergencia en Pisco por 60 días: Conoce las restricciones
Lee también

Gobierno declara estado de emergencia en Pisco por 60 días: Conoce las restricciones

Durante la presentación, informaron sobre el despliegue de las fuerzas del orden y las acciones en curso para combatir la criminalidad en la zona.

Para garantizar la seguridad y prevenir actividades ilícitas, los titulares de Defensa y del Interior supervisaron las acciones de control y las labores conjuntas que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el punto de control de Calquiche, ubicado en el sector de Vijus.

También fueron parte de la comitiva el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia; el comandante general del Ejército, general de División Oswaldo Calle Talledo; y la gobernadora regional de La Libertad, Joana del Rosario Cabrera Pimentel.

Lluvias podrían activar quebradas y huaicos: "No hacemos suficiente prevención", cuestiona presidente de Predes
Lee también

Lluvias podrían activar quebradas y huaicos: "No hacemos suficiente prevención", cuestiona presidente de Predes

Gobierno declara estado de emergencia en Pisco

Este viernes 9 de enero, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en la provincia de Pisco, en el departamento de Ica, en respuesta a la criminalidad y la ola de homicidios y extorsiones que persisten en el país.

La medida tiene una duración de 60 días calendario y fue oficializada mediante Decreto Supremo N 004-2026-PCM y publicada en el Diario El Peruano.

El ministro del Interior Vicente Tiburcio adelantó, durante su reciente visita a Pisco, que el Gobierno aprobó los informes técnicos y operativos presentados por la PNP, que sirvieron para sustentar la adopción de esta medida excepcional.

Temas relacionados César Díaz Gobierno La Libertad Ministro de Defensa ministro del interior Pataz Vicente Tiburcio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA