Roberto Chiabra propone otorgar mayores incentivos para que jóvenes ingresen a las Fuerzas Armadas

09/01/2026

En diálogo con Exitosa, el congresista y candidato presidencial de la Alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra, propuso aumentar los incentivos para motivar la incorporación de jóvenes a las Fuerzas Armadas.

Incentivos para jóvenes que ingresen a las FF.AA.

El entrevistador Nicolás Lúcar puso sobre la mesa el tema que años atrás los integrantes de las Fuerzas Armadas "estaban dispuestos a morir por defender a su patria". Al respecto, Chiabra León resaltó que ese es el soldado que representa a nuestro país.

"Resistentes a la fatiga, facilidad de orientación en la selva, sabían qué comer y no comer, y algo que los distingue a ellos es que no le tienen miedo a la muerte. Ese es un agente que tú dices, con esto me voy a la guerra", manifestó.

Sin embargo, señaló que no se le "valora" y que al año reciben como propina solo 256 soles "hace 12 años". Al respecto, resaltó que recientemente el presidente de la República, José Jerí, ha anunciado que les va a aumentar un primer tramo. "Yo le voy a aumentar el segundo", expresó.

Trajo a la memoria que, cuando estaba en el Cenepa, los agentes ganaban 47 soles mensuales y S/2.90 para desayuno, almuerzo y comida. "Así los tratábamos a los soldados que es la base de todos nosotros", sostuvo.

"Hoy día tú ves, Fenómeno del Niño, los primeros en llegar, los últimos en retirarse. Seguridad ciudadana, que salgan los soldados. Seguridad en las fronteras, que salgan los soldados (...) si tú mejoras los incentivos de esos chicos mejoras la calidad del servicio y aseguras la cantidad que necesitas. Son dos años que el Estado invierte en formarlos y después agentes del INPE, Serenazgo, los que cubran las condiciones Policías", señaló.

Más oportunidades para los jóvenes que ingresen a las FF.AA.

Además, el candidato presidencial de la Alianza Unidad Nacional indicó que lo anteriormente mencionado será como una especie de bolsa de trabajo que resaltó que lejos de ser "un castigo", se presenta como un aspecto de suma importancia debdio a que inclusive se les liberaría de que no logren ser capturados por "el crimen organizado".

"Tú te vas a Madre de Dios y es una pena que chicos que no han terminado la secundaria se van a la minería ilegal y en un día ganan lo que un soldado en un mes. Entonces, hay que darles oportunidad a los jóvenes y una oportunidad es prestar servicio", puntualizó.

Es así como el candidato presidencial Roberto Chiabra, ha propuesto que se aumente los incentivos para motivar la incorporación de los jóvenes a las Fuerzas Armadas.