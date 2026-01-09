José Jerí: "Romper el derecho internacional fue necesario" para la transición en Venezuela

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

José Jerí reafirmó la postura del Perú ante situación de Venezuela. En diálogo con CNN, el presidente interino afirmó este viernes que el ataque militar de Estados Unidos en el país caribeño supuso la ruptura del derecho internacional, pero que ello fue necesario dada "su implicancia fuera del país también".

"Perú está plenamente de acuerdo con acciones de EE.UU."

Durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, el jefe de Estado volvió a expresar su respaldo al histórico operativo 'Resolución Absoluta' liderado por Donald Trump, que resultó en la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"En principio, plenamente de acuerdo con lo que se ha hecho. Era una medida necesaria que, si bien es cierto, rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse. Y más cuando también la implicancia es fuera del país", sostuvo.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno del Perú "apoya plenamente una transición democrática", donde los ciudadanos venezolanos sean quienes puedan elegir libremente a sus propias autoridades. Ante ello, mencionó al excandidato presidencial y líder opositor Edmundo González Urrutia.

"En este caso, hay un presidente que ha sido electo en 2024, que debería en principio continuar con esa labor. Pero es autonomía de los venezolanos ver cuál es el mejor camino que tienen que seguir", precisó.

"Si Venezuela está bien, los demás países también"

Jerí expresó a CNN la preocupación que mantiene el Ejecutivo peruano en torno a la situación de incertidumbre que vive Venezuela en ese sentido, con la funcionaria chavista Delcy Rodríguez como la actual presidenta encargada tras la destitución de Maduro.

Por ello, subrayó que el Perú asume el compromiso de permanecer a la expectativa de que Venezuela "retorne rápidamente a un proceso democrático" y plantea que se determinen mecanismos para "establecer plazos".

"No solamente es problema de Venezuela, es un problema continental. La dictadura que hubo en Venezuela y que todavía tiene sus rezagos en la actualidad, ha provocado una migración en todos los demás países. Que Venezuela esté bien, va a implicar que también los otros países estén bien", precisó.

En ese sentido, el jefe de Estado se refirió a la ola de inmigración venezolana en diversos países y señaló que, una vez Venezuela recupere "la tranquilidad y orden democrático", muchos migrantes podrán volver a su país y esto repercutiría positivamente en la región.

