Vicente Tiburcio descartó que el Gobierno intente privatizar Petroperú: "Es una reorganización"

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que el Gobierno de José Jerí busque privatizar Petroperú tras ser consultado por la moción de vacancia contra el mandatario por ese tema.

Afrontarán vacancia

En una visita a Chiclayo, el titular del Interior fue cuestionado por su posición ante la presentación de una moción de vacancia contra el presidente por parte del congresista Segundo Montalvo.

"Nosotros somos respetuosos de nuestras leyes, estamos sometidos a cualquier pedido que puedan hacer nuestros congresistas", sostuvo.

En cuanto a la opinión de cierto sector político de que el Ejecutivo intenta privatizar Petroperú, rechazó tajantemente que ello sea así.

"No, no, aquí no hay ninguna situación de privatización, hay una reorganización que se está haciendo desde el sector economía con el ministro de Energía y Minas, ellos ya están informando de todo el desarrollo que van a realizar. (...) No, no, hay una reorganización, estamos confundiendo aquí con el tema de privatización, se necesita reorganizar Petroperú por una necesidad propia que ustedes lo saben: Hay pérdidas económicas", explicó.

Moción de vacancia contra José Jerí

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) anunció la presentación de una moción de vacancia en contra del presidente de la República, José Jerí, durante la última sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso.

El legislador Montalvo consideró que el Ejecutivo ha emitido un decreto que compromete la soberanía de Petroperú. Por otro lado, comunicó sobre una denuncia en contra del ministro de Educación, Jorge Figueroa.

Durante su intervención en la sesión de este viernes 9 de enero, Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, indicó que se presentará una moción de vacancia en contra del mandatario Jerí tras aprobar del decreto de urgencia para la restructuración de Petroperú.

"Estamos preparando la denuncia para el ministro de Educación y también la vacancia para el presidente de la República, no solo por el tema de los maestros sino el tema de Petroperú, algo delicado", comentó.

La iniciativa de Montalvo responde a que la empresa petrolera es la "única industria estratégica que tiene el Perú", de forma que se trata de un tema "delicado" que deberá ser evaluado en la moción.

Según la postura de Montalvo el decreto de urgencia aprobado por el Ejecutivo representaría la privatización y no de una reorganización, tal como fue anunciado por el gobierno peruano.

Es por ello que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que se someterán al proceso y negó que la gestión de José Jerí busque privatizar Petroperú.