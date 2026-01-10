Famoso actor de 'Mi pobre angelito' bajo investigación policial en California: Esto se sabe

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un famoso actor estadounidense, conocido por participar en la película 'Mi pobre angelito', se ha visto envuelto en un reciente escándalo tras ser citado por la policía en California como parte de una investigación relacionada con un delito calificado como menor.

Estrella de 'Mi pobre angelito' citado por la policía

35 años después de que 'Kevin McCallister' convirtiera una casa en una fortaleza contra dos torpes ladrones, los rostros que marcaron una de las películas navideñas más queridas del cine se reunieron en diciembre del 2025 y esta vez no fue en una mansión de Chicago ni en un hotel de Nueva York, sino en un reencuentro cargado de nostalgia.

Sin embargo, el emotivo encuentro que conmovió a los seguidores de la aclamada película estadounidense se ha visto opacado por una estremecedora noticia: uno de estos actores fue citado por la policía. Pues bien, según los primeros reportes del medio 'TMZ', el actor Daniel Stern, que encarnó a Marv Merchants, fue abordado por los agentes del orden en un hotel ubicado en la ciudad de Camarillo, en el condado de Ventura, California.

El recordado actor de 68 años de edad fue notificado por las autoridades en California tras ser señalado de haber solicitado servicios sexuales, algo que está penado en ese estado norteamericano. En ese marco, los medios locales anunciaron que el artista no fue arrestado ni fichado, solo recibió una citación para comparecer ante un juez.

¿De qué se le acusa al actor de Hollywood?

El delito del que se le acusa se clasifica como menor, con penas posibles de hasta 6 meses de cárcel o multa de hasta 1.000 dólares, dependiendo de antecedentes y circunstancias.

Además, se dio a conocer que 'TMZ' se contactó con los representantes de Daniel Stern para solicitar su versión de este acontecimiento que ha generado gran impacto en el mundo del entretenimiento; sin embargo, hasta la fecha no se han emitido declaraciones oficiales por parte del artista.

"La Policía nos dice que (el actor) no fue fichado y solo le dieron una multa", señaló el popular portal de espectáculos de Estados Unidos, respecto a la denuncia contra Stern, quien en la actualidad, mantiene un perfil bajo y reside en una granja, donde se dedica al cultivo de cítricos, especialmente mandarinas.

El incidente se suma a otros hechos recientes en la vida de Stern, quien en octubre pasado fue llevado a un hospital tras una emergencia médica en el condado de Ventura.

Es así como el actor estadounidense Daniel Stern, conocido por interpretar al ladrón Marv en el éxito de los 90 'Mi pobre angelito' y su secuela, ha generado gran conmoción al estar bajo investigación policial en California y citado por un juez por un delito menor.