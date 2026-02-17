Candidatos definidos: Cuatro congresistas pugnan por ser el nuevo presidente en reemplazo de José Jerí

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La salida de José Jerí dejó un vacío político que el Congreso ahora debe llenar. En medio de negociaciones y reuniones reservadas, cuatro nombres suenan con fuerza: María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Raymundo (Bloque Democrático), José María Balcázar (Perú Libre) y Héctor Acuña Peralta (Alianza para el Progreso). Sus hojas de vida políticas hoy vuelven a ser revisadas con lupa.

¿Cómo se realizará la elección del nuevo presidente del Congreso? 🧐 Aquí te explicamos el procedimiento contemplado en el artículo 12 del Reglamento del Congreso para esta elección. pic.twitter.com/7dsrx3jDid — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 17, 2026

Ventajas y polémicas

María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, Alva fue una de las figuras más visibles durante los años de mayor choque entre el Legislativo y el Ejecutivo. Su estilo directo le ganó respaldo dentro de su bancada, pero también críticas.

Uno de los episodios más comentados fue el altercado con la congresista Isabel Cortez, cuando fue acusada de haberla jaloneado en una sesión del Parlamento. Además, algunas de sus declaraciones sobre sectores sociales fueron consideradas despectivas por sus detractores. Sus seguidores sostienen que ha sido firme en la defensa del Congreso; sus críticos cuestionan su capacidad para tender puentes.

Edgard Raymundo ha mantenido una línea política vinculada a propuestas de cambio estructural y mayor intervención del Estado. Desde el Bloque Democrático ha impulsado iniciativas relacionadas con derechos laborales y reformas económicas.

Su perfil es menos confrontacional que el de otros colegas, pero ha sido parte de debates intensos sobre el modelo político y económico del país. Sus posiciones generan respaldo en sectores progresistas y dudas en grupos más conservadores.

José Balcázar, de Perú Libre, ha sido protagonista en discusiones sobre reformas constitucionales. En el pasado, declaraciones suyas sobre la edad mínima para el matrimonio generaron fuerte rechazo público, al ser interpretadas como una apertura a uniones con menores, lo que desató críticas de diversos sectores.

Ha defendido cambios profundos en el sistema político y judicial, siendo aliado clave dentro de su bancada en votaciones determinantes. Sin embargo; sus declaraciones y su apoyo a la relación consensuada con menores, se encargaron de hundir su carrera política.

Héctor Acuña ha construido su carrera desde la política regional y el ámbito educativo. Es visto como una figura más moderada dentro de Alianza para el Progreso. Sin embargo, su cercanía al liderazgo partidario y el historial de su entorno político también generan cuestionamientos.

Un Congreso bajo presión

La eventual elección de uno de estos nombres marcará el rumbo inmediato del país. Cada aspirante carga antecedentes que despiertan apoyo y rechazo.

Este congreso Congreso se encontraría con la decisión clave en un clima de desconfianza ciudadana y alta tensión política. Más que un simple relevo, lo que está en juego es la capacidad de la clase política para ofrecer estabilidad.

El pasado de quienes buscan la Presidencia pea tanto como sus promesas. El país observa atento cuál será el siguiente movimiento en esta etapa incierta.