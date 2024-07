Bermejo cuestiona mensaje de Dina Boluarte por Fiestas Patrias: "No pienso ni escucharla"

El congresista Guillermo Bermejo generó controversia al expresar su falta de interés en escuchar el mensaje de la presidenta Dina Boluarte. Ello de cara al tradicional discurso presidencial de Fiestas Patrias.

El legislador ha manifestado que no tiene intención de escuchar el Mensaje a la Nación que la presidenta Dina Boluarte dará el 28 de julio frente al pleno del Congreso. Según sus declaraciones, la decisión se basa en su percepción de que el mensaje presidencial no abordará temas importantes.

"Como el año pasado no espero nada, no pienso ni escucharla, no tengo paciencia con la gente que le hace tanto daño a mi país", mencionó el parlamentario.