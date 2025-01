CAL denuncia amenaza del Gobierno por reunión con la CIDH: "Es abuso de la presidenta Dina Boluarte"

En entrevista con Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, informó que han sido denunciados tras sostener una reunión con miembros de la CIDH y calificó el oficio como una amenaza.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Canelo calificó el accionar del Gobierno de Dina Boluarte como antidemocrático y señaló que se trata de "mordazas". Además, indicó que sería un acto de amedrantamiento y abuso.

El decano del CAL informó que, luego de la reunión del pasado 26 de diciembre, el Gobierno de Dina Boluarte les hizo llegar un oficio desde la Dirección de Derechos Humanos del MInisterio de Justicia. En el documento se indica que no se habría pedido autorización a la Asamblea de Delegados del Colegio.

Asimismo, en este oficio se niega que el Gobierno de Dina Boluarte haya promulgado leyes que favorecen a jueces y fiscales. Ante este escenario, Canelo expresó su rechazo a la "mordaza" y destacó que estas situaciones terminan afectando al país.

"Nosotros no estamos vinculados a ningún partido, somos un gremio. Nuestra opinión es técnica, no tengo por qué pedirle permiso a una asamblea. El decano encarna al Colegio de Abogados de Lima. Estamos hablando de la libertad de expresión, de opinión, libertad de pensamiento y la libertad de reunión. (...) No es un delito reunirme con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", mencionó.