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El Centro Histórico de Lima es elegido entre los 40 barrios más 'cool' del mundo, según Time Out

La prestigiosa guía global destacó al corazón de la capital peruana en su esperado ranking anual 2026. Te contamos qué destino lidera la lista mundial, cuál es la cuota latina en el Top 10 y los recientes logros de nuestra ciudad.

La prestigiosa guía turística incluyó a la capital en su listado.
La prestigiosa guía turística incluyó a la capital en su listado. (Composición Exitosa)

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/09/2026

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Nuestra capital vuelve a estar en los ojos del mundo y esta vez por su innegable atractivo urbano y cultural. El Centro Histórico de Lima ha sido seleccionado como uno de los 40 barrios más geniales a nivel global, ocupando el puesto 36 en la edición 2026 de la lista de los barrios "más cool del mundo".

El peso de Time Out en el turismo global

Para comprender la magnitud de este reconocimiento, es importante saber qué es Time Out. Se trata de una marca mediática global y una de las guías urbanas más influyentes del planeta, dedicada a descubrir y recomendar lo mejor de la cultura, el arte, la gastronomía y el entretenimiento en las principales metrópolis.

Estar en sus rankings no es producto del azar; esta lista anual es elaborada de manera rigurosa por una extensa red mundial de redactores y editores locales que nominan a los barrios basándose en su autenticidad, propuestas creativas y el resurgir de sus centros urbanos. En el mundo de los viajes, el sello de Time Out es sinónimo de tendencia y calidad comprobada.

La agencia brindó diversas recomendaciones para visitar.
La agencia brindó diversas recomendaciones para visitar.

El líder global y la cuota latinoamericana

Al mirar lo más alto del ranking de este año, el codiciado primer lugar se lo llevó Jongno 3-ga, ubicado en Seúl, Corea del Sur. Este distrito, que ya había figurado en la lista en años anteriores, alcanzó la cima gracias a su vibrante oferta gastronómica al aire libre, sus negocios independientes y su perfecta combinación entre tradición y modernidad.

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En cuanto a nuestra región, cabe resaltar que solo un barrio más de América Latina logró posicionarse dentro del selecto Top 10. Se trata de Chapinero Alto, en Bogotá, Colombia, el cual obtuvo el séptimo lugar. La publicación elogió a este barrio colombiano por su ambiente relajado y su vibrante y floreciente escena LGBTQ+, escenas de cafés, restaurantes y vida nocturna.

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La inclusión del Centro Histórico en este 2026 reafirma el atractivo constante de la capital peruana. Cabe recordar que el año pasado, en la edición 2025, el Perú también se hizo presente en esta lista mundial cuando el distrito de Barranco ocupó el puesto 32, destacando por su indiscutible encanto bohemio.

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Y las buenas noticias para el turismo y la economía peruana no quedan ahí. Este 2026 está resultando ser un año redondo para el país, ya que, sumado a este reconocimiento barrial, la misma revista internacional coronó en junio a Lima con el prestigioso primer lugar como la capital culinaria del mundo, ratificando que la experiencia en tierras peruanas es, hoy por hoy, inigualable.

Con esta nueva aparición, la capital demuestra que su atractivo va mucho más allá de su aclamada gastronomía, posicionándose también como un destino cultural vibrante, donde la historia y la modernidad convergen, invitando tanto a turistas como a locales a redescubrir la magia de nuestras calles y reafirmando nuestro lugar en la vitrina del turismo mundial.

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