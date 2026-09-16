San Marcos: alumnos toman facultad y rechazan nombramiento de decano encargado

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tomaron el pabellón central de esa unidad académica durante la mañana de este miércoles. La medida de fuerza se produjo en medio de una disputa por la designación del decano encargado y por contundentes cuestionamientos al procedimiento utilizado desde el rectorado para establecer a la autoridad que debe asumir dicha función.

El origen del conflicto y las decisiones contrapuestas en la UNMSM

La protesta tiene como eje central la interpretación y el cumplimiento de los artículos 22 y 74 del Estatuto de la universidad . De acuerdo con la postura manifestada por los alumnos, estas disposiciones reconocen de forma explícita la autonomía de gobierno de las facultades y establecen las competencias exclusivas para sus órganos internos.

El conflicto involucra directamente al doctor Enrique Osvaldo Bedoya Sánchez, cuya reciente designación como decano encargado es abiertamente cuestionada por la comunidad estudiantil. En contraposición, los dirigentes defienden el encargo al doctor Manuel Espinoza Altamirano, nombramiento que fue aprobado válidamente por el Consejo de Facultad el pasado 31 de julio.

La controversia institucional también se relaciona con la situación del anterior decano, Grover Mejía, cuyo apartamiento está vinculado a un proceso disciplinario en curso.

Ante este panorama, la principal demanda de la medida de protesta consiste en dejar sin efecto la resolución rectoral que encargó el Decanato a Enrique Osvaldo Bedoya Sánchez. Los universitarios consideran que la decisión firmada por las autoridades centrales contradice la normativa vigente de la Decana de América. Por ello, exigen que se ratifique el acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de la facultad para la gestión interina.

Defensa de la autonomía y tensiones dentro del pabellón académico

El cuestionamiento estudiantil se fundamenta en la defensa de la autonomía de las facultades y en el respeto estricto a las atribuciones del Consejo de Facultad. Según los comunicados y la documentación difundida por los propios manifestantes, dicho órgano constituye la máxima instancia de decisión dentro del pabellón. En consecuencia, la designación efectuada de manera paralela por el rectorado es considerada una injerencia incompatible con la institucionalidad universitaria.

Asimismo, los alumnos informaron sobre la permanencia de Enrique Bedoya dentro de las instalaciones del pabellón administrativo junto con el doctor Velázquez, pese a los constantes pedidos para que ambos abandonen el predio. Esta situación ha generado momentos de alta fricción entre los docentes involucrados y los estudiantes que custodian las entradas del edificio.

En ese sentido, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos vuelve a convertirse en el escenario de disputas internas por la gobernanza institucional, a la espera de que el rectorado entable una mesa de diálogo que resuelva la acefalía y el descontento en la Facultad de Ciencias Administrativas.