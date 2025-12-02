Ministro de la Producción busca impulsar el comercio formal: "Es muy importante para el emprendedor"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de impulsar el comercio formal, el ministro de la Producción, César Quispe, presentó una campaña que busca beneficiar a pequeñas empresas y a los emprendedores. Esta cartera viene desarrollando este programa desde inicios del 2025, ofreciendo asesorías y acompañamiento gratuito.

Campaña inició a comienzos de año

Desde el Callao, el titular del PRODUCE participó en el primer día de la campaña 'Despega tu Empresa', dirigida a microempresarios y emprendedores. Destacó que la formalidad va más allá del aspecto tributario y que esto contribuye al crecimiento económico del país, además de ofrecer oportunidades de financiamiento.

"Gracias a la alianza que tenemos con la Municipalidad del Callao, estamos lanzando hoy 'Despega tu Empresa'. Nosotros consideramos que la formalización es muy importante para que el emprendedor pueda despegar. Un emprendedor formal tiene mucho mayores oportunidades que alguien que sigue en la informalidad", sostuvo Quispe.

#EnVivo



El ministro de la Producción, César Quispe, lanzó campaña nacional que busca impulsar la formalización



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/7e0yg5Wr8M — Canal N (@canalN_) December 2, 2025

Quispe Lujan aprovechó la oportunidad para desmentir la versión de que dejar la informalidad es un trámite tedioso. demostrando que es todo lo contrario. El Gobierno espera que a través de esta iniciativa se logre formalizar a más de 100 mil unidades económicas MYPE a finales del 2025.

"Uno de los mitos que hay muchas veces en la formalidad es que es compleja y muy cara y en este tipo de campañas lo que hacemos llegar es que es muy fácil y cómodo. Tenemos alianzas con notarías en el cual reducimos hasta la quinta parte de los costos. Los orientamos en los regímenes que les conviene", manifestó.

Ministro respondió de otros temas

Respondiendo a los medios, el titular de la cartera de Producción se refirió al reciente ataque que sufrió el precandidato presidencial, Rafael Belaunde. Manifestó que tanto él como la gestión del presidente José Jerí están en contra de todo tipo de acto violento. Además, enfatizó que el Ejecutivo está buscando acabar con los altos índices de criminalidad.

"Condenamos todo tipo de violencia y que las investigaciones prosigan y se den con los responsables. El Estado está trabajando fuertemente en lo que es la seguridad ciudadana y téngalo por seguro de que vamos a seguir reforzando", precisó.

Para ayudar a las MYPES a pasarse a la formalidad, el Ministerio de la Producción continúa ejecutando la campaña 'Despega tu Empresa'. Sobre esto, el titular de esta cartera, César Quispe, resaltó la importancia de sumarse a la iniciativa, que ayuda tanto a los emprendedores como a la economía nacional.