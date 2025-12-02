Elecciones regionales y municipales 2026: Jurado Nacional de Elecciones aprueba cronograma electoral

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), oficializó este martes 2 de diciembre, el cronograma electoral de las elecciones regionales y municipales 2026, la cual está prevista a desarrollarse el domingo 4 de octubre del año en mención.

A través de la Resolución N.º 0632-2025-JNE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el ente publicó los hitos legales y aquellos que son producto de la coordinación dentro del sistema electoral, necesarios para el desarrollo de las actividades de sus organismos y para conocimiento de los actores electorales y de la ciudadanía en general.

¿El Gobierno hasta cuándo puede convocar a elecciones?

Tras llevar a cabo una serie de reuniones en noviembre último, junto con los representantes de la ONPE y el Reniec, el JNE estableció las siguientes fechas en el marco de la jornada electoral que permitirá elegir a las nuevas autoridades regionales y distritales de todo el país.

En primer lugar, las organizaciones políticas tienen hasta el 3 de diciembre para que remitan al JNE sus padrones incrementales de afiliados, a participar en sus elecciones primarias.

Otra fecha importante es el próximo 7 de enero del 2026, fecha límite para que los partidos puedan inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP); así como, inscribir las modificatorias de sus normativas internas y para que el Gobierno convoque a la jornada electoral.

Del mismo modo, la fecha máxima para que los partidos políticos puedan presentar sus solicitudes de alianza es hasta el 17 de enero del año en referencia.

Cronograma electoral.

Otras fechas destacadas

De acuerdo con el cronograma electoral, también se destacan otros hitos en el marco de la jornada electoral que definirá la elección de las autoridades para los próximo cuatro años, desde el 1 de enero del 2027. En ese sentido, se mencionan las siguientes fechas claves:

16 de febrero : fecha límite para que las alianzas electorales logren su inscripción ante el ROP del JNE. Además, para que los partidos políticos informen la modalidad de sus elecciones primarias .

: fecha límite para que las logren su inscripción ante el ROP del JNE. Además, para que los informen la de sus . 25 de marzo : hasta esa fecha, el Reniec deberá entre entregar al JNE los padrones electorales d e electores afiliados y no afiliados .

: hasta esa fecha, el Reniec deberá entre entregar al JNE los d . 2 de abril : fecha máxima para la presentación de solicitudes de candidatos políticos .

: para la de . 3 de abril : fecha límite para la aprobación del padrón electoral por parte del JNE.

: fecha límite para la por parte del JNE. 9 de abril : fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen sus candidaturas finales ante la ONPE.

: fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen sus ante la ONPE. 7 de mayo : fecha límite para la remisión del padrón electora..

: fecha límite para la remisión del padrón electora.. 17 de mayo : día de elecciones primarias .

: . 24 de mayo : día de elecciones primarias .

: . 1 de junio: fecha máxima de proclamación de resultados de las elecciones primarias.

Asimismo, está establecido, que hasta el 6 de junio se deberá aprobar el padrón electoral definitivo; además, el 16 del mismo mes se cierra el ROP y los partidos deberán presentar oficialmente a sus candidatos políticos.

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

Finalmente, hasta el 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.