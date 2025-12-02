RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Jornada sísmica en Lima

Dos sismos sacuden Lima en un mismo día: ¿Dónde fueron los epicentros y qué magnitud tuvieron?

El Instituto Geofísico del Perú reportó dos movimientos telúricos este 2 de diciembre de 2025 en distintos puntos de Lima. Conoce aquí los detalles.

Dos temblores sacuden a Lima en menos de 24 horas.
Dos temblores sacuden a Lima en menos de 24 horas. (Composición Exitosa)

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La jornada de este martes en Lima estuvo marcada por la actividad sísmica. En menos de seis horas, la capital y sus alrededores fueron sacudidos por dos movimientos telúricos que sorprendieron a la población y generaron preocupación en distintos distritos.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que ambos eventos ocurrieron en la región Lima, con epicentros distintos y magnitudes moderadas. Aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas, la coincidencia de dos temblores en un solo día reaviva la alerta sobre la vulnerabilidad sísmica del país y la importancia de mantener medidas de prevención.

Primer sismo en el Callao

La jornada comenzó con un temblor registrado a las 11:41 a.m. en la Provincia Constitucional del Callao, con una magnitud de 4.6 y una profundidad de 44 km. El epicentro se ubicó a 56 km al suroeste de Bellavista.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de III-IV, perceptible en varias zonas de Lima y Callao, generando alarma entre la población que sintió el remezón acompañado de un ruido característico.

Renzo Reggiardo: "La MML está preparada para brindar los servicios que Rutas de Lima dejaría de ofrecer"
Lee también

Renzo Reggiardo: "La MML está preparada para brindar los servicios que Rutas de Lima dejaría de ofrecer"

Segundo sismo en Huaral

Horas más tarde, a las 5:06 p.m., un nuevo reporte del Centro Sismológico Nacional confirmó otro movimiento telúrico en la región Lima. El epicentro se localizó a 22 km al oeste de Huaral, con una magnitud de 4.9 y una profundidad de 89 km. La intensidad también fue de III-IV, perceptible en la zona norte de la capital y en localidades cercanas.

Dos eventos en un mismo día

La coincidencia de dos sismos en menos de seis horas en la misma región ha generado preocupación entre los limeños. Aunque ambos fueron de magnitud moderada y no se reportaron daños materiales ni víctimas, la repetición de eventos recuerda la vulnerabilidad sísmica del país y la necesidad de mantener protocolos de prevención activos.

Temblor remece Perú en la mañana de HOY: ¿Cuál fue el epicentro y la magnitud del sismo sentido este martes?
Lee también

Temblor remece Perú en la mañana de HOY: ¿Cuál fue el epicentro y la magnitud del sismo sentido este martes?

Recomendaciones del IGP

El Instituto Geofísico del Perú reiteró que los movimientos telúricos son frecuentes en la costa peruana debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Ante estos eventos, se recomienda a la población mantener la calma, identificar zonas seguras en el hogar y tener listas mochilas de emergencia.

Este día queda marcado como un día de doble sacudida para Lima: primero en el Callao y luego en Huaral. Aunque los sismos fueron moderados, la reiteración en pocas horas es, de nuevo, un recordatorio de que la prevención y la preparación ciudadana son claves frente a la constante actividad sísmica del país.

Temas relacionados actividad sísmica Perú IGP dos sismos en Lima mismo día prevención terremotos Lima sismo Callao 2 diciembre 2025 temblor Huaral Lima IGP

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA