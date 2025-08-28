Pedro Castillo inscribió su partido político: Hay congresistas que lo buscaron por interés, señala Ayala

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, indicó que algunos congresistas de la República han buscado a su patrocinado a raíz de la inscripción de su partido político. Para el exministro de Defensa, los legisladores buscarían "repetir el plato" y enlistarse con miras al próximo Parlamento bicameral.

"Hay congresistas que lo buscaron por interés"

Dada la situación penitenciaria del expresidente Pedro Castillo y con miras a la elección de diputados y senadores, el abogado Walter Ayala, comentó que muchos congresistas están acudiendo al penal de Barbadillo para visitar al exmandatario. Sin embargo, sus intenciones no serían muestras de afecto desinteresadas sino con miras a "repetir el plato".

"Los congresistas quieren repetir el plato, la verdad. Si estos congresistas no han hecho nada, y ahora van al penal a buscar al presidente Pedro Castillo no es porque sean unos patriotas es porque tienen sus intereses. Esa es la verdad de fondo", señaló.

Durante la entrevista, se mencionaron los congresistas que han visitado a Castillo en las últimas semanas, según el registro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Entre los mencionados destacan Roberto Sánchez Palomino, Alfredo Pariona, Pasión Dávila, Luz Angélica, Apolinario, Julia Torres; todos actualmente inscritos en el partido político 'Todo con el Pueblo'. Ayala indicó que las visitas vienen de distintos partidos políticos y que estarían buscando un número para la postulación.

Respecto a la de números de inscritos para el Parlamento, el partido 'Todo con el Pueblo' tendría la posibilidad de inscribir a un 20% de la lista en el Senado y en la Cámara de Diputados. Esto equivale a 12 senadores y 26 diputados, aproximadamente. Esta sería la motivación por la cual actuales congresistas y figuras políticas estarían visitando a Castillo en el penal de Barbadillo

Formación del partido 'Todo con el Pueblo'

El defensor del exmandatario, contó durante la entrevista cómo ha sido forjada la nueva propuesta político liderada por su patrocinado. En ella cuenta que por encargo de Castillo, Nicolás Bustamante fue quién recolectó las firmas para la inscripción.

Posteriormente, éste formaría una alianza entre el partido 'Juntos por el Perú', encabezado por Roberto Sánchez, y el partido 'Todo con el Pueblo', luego que este último no lograra inscribirse a tiempo para participar de forma individual.

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo mencionó que las constantes visitas que recibe el exmandatario tendrían intereses particulares por las futuras elecciones de senadores y diputados para el 2026.