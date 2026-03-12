Carlos Álvarez exigió fiscalización de la franja electoral: "Es el dinero de los peruanos"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La carrera por el sillón de Pizarro viene entrando en su recta final por lo que sus candidatos buscan quedarse con la preferencia de la gente. Por ello, Carlos Álvarez visitó los estudios de Exitosa para dar mayores alcances de su plan de gobierno en caso llegue al cargo tras las elecciones generales a celebrase el próximo 12 de abril.

Exige fiscalización de la franja electoral

Uno de los temas en que se explayó fue acerca de la franja electoral la cual ha generado diversos cuestionamientos en la clase política. Esto a raíz de que se detectara depósitos millonarios a medios de poco alcance por parte de diversos partidos políticos.

Ante ello, Carlos Álvarez decidió renunciar a la misma a pesar de tratarse de un importante monto económico el cual serviría para su campaña. Según indicó, esta decisión la tomó por sus valores y principios como cualquier ciudadano.

"Yo reaccioné como ciudadano porque mi compromiso es con mis valores, con mis principios, con el país y con los contribuyentes y con todos los peruanos, ese es mi compromiso y no con un partido político y si eso me va costar puntos en las encuestas, lo asumiré", indicó.

En esa misma línea, el humorista dejó en claro que esos millones de soles no solo serán desembolsados durante esta primera vuelta, sino en la segunda y en las próximas elecciones municipales programadas para octubre.

"Cuando sale esta denuncia de que algunos estaban depositando dinero en medios que no ve nadie, se insinuaba de que había cierto porcentaje que se estaba dando. Estamos hablando de 80 millones de soles y ahora vienen las subnacionales", añadió.

Exigió mayor fiscalización

Por ello, exigió que las autoridades realicen una mayor fiscalización para evitar que una situación similar vuelva a suceder en el futuro. Además, lamentó que se maneje tan a la ligera el dinero de todos los peruanos destinados para esta pugna electoral.

"¿Quien está fiscalizando? Hay que poner candados y parámetros a la franja electoral porque es dinero de todos los peruanos. No es dinero de un candidato o de un partido es dinero de la gente que se necesita para otros temas", culminó.

En resumen, Carlos Álvarez, candidato a la presidencia de la República, exigió mayor control y fiscalización del dinero entregado a los partidos políticos para la franja electoral la cual ha sido cuestionado en las últimas semanas a raíz de irregularidades detectadas.