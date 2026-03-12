Felipe Vizeu lanza potente mensaje tras críticas por su nivel en Sporting Cristal: "Aún estoy..."

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero brasileño Felipe Vizeu se convirtió en el centro de críticas tras un bajo desempeño en la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 frente a Carabobo FC. Aunque Sporting Cristal celebró la clasificación, el rendimiento del '9' rimense estuvo lejos de las expectativas, y él mismo decidió salir al frente con un mensaje sobre fe y perseverancia.

Felipe Vizeu lanza potente mensaje

Sporting Cristal, en unos penales para el olvido en Matute, superó a Carabobo FC y selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pero el nivel del cuadro cervecero no llegó a convencer y uno de los más criticados fue el brasileño Felipe Vizeu, quien estuvo en la mira por su flojo desempeño.

Al finalizar el encuentro en Matute, Felipe Vizeu publicó en Instagram un mensaje que llamó la atención de todos los hinchas.

"Hablo de Dios, pero aún estoy en proceso. Hablo de bondad, pero también cometo errores. Hablo de fe, incluso en días de duda. Hablo de gracia, porque vivo por ella. No se trata de ser perfecto, se trata de no renunciar a la transformación", escribió, dejando en claro que no bajará los brazos pese a su bajo nivel.

Números de Vizeu que preocupan

El portal SofaScore calificó a Felipe Vizeu con un 6,2, siendo el jugador con menor rendimiento de Sporting Cristal en el partido.

Solo participó en el primer tiempo y no logró remates al arco ni pases clave, mientras que compañeros como Yoshimar Yotún y Martín Távara destacaron con un 8,1 y sostuvieron el ritmo del equipo.

La diferencia de desempeño entre líneas fue notoria, y los cambios que ingresaron en el segundo tiempo aportaron más movilidad que el propio Vizeu, generando dudas sobre su continuidad como titular en la próxima fase de la Copa Libertadores 2026, cuyo sorteo se realizará el 19 de marzo.

¿En qué clubes jugó Felipe Vizeu?

Esta es la lista completa de los equipos que ha defendido Felipe Vizeu, el atacante brasileño de 28 años, a lo largo de su carrera profesional en el fútbol:

C. R. Flamengo

Udinese Calcio

Grêmio F.-B. P. A.

Ajmat Grozni

Yokohama FC

F. C. Sheriff Tiraspol

Atlético Goianiense

Criciúma E. C.

De esta manera, mientras Felipe Vizeu enfrenta críticas por su desempeño en Sporting Cristal, su mensaje en redes sociales demuestra que no piensa rendirse y busca seguir transformándose para aportar al equipo.