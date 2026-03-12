Premier Miralles no entregó datos que sustenten clases virtuales durante crisis de GNV, según Ilich López

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario de Acción Popular, Ilich López, cuestionó severamente las decisiones tomadas por la premier Denisse Miralles y su Gabinete Ministerial en el marco de la emergencia declarada en el suministro de gas natural.

Tras reunión entre Acción Popular y Miralles

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, López brindó breves detalles sobre lo que fue la reunión entre Acción Popular y la presidenta del Consejo de Ministros, en el marco de la solicitud del voto de confianza.

En tal sentido, el legislador descartó que desde la bancada a la que pertenece, Acción Popular, se haya pedido el manejo de algunas carteras del Ejecutivo. Según precisó, dicha decisión es atribución del presidente José María Balcázar y de la premier Miralles.

Es así que, durante dicha reunión entre la premier y Acción Popular, dicha agrupación política le habría pedido a Miralles el sustento de las decisiones tomadas ante la situación de crisis energética. Entre ellas, la disposición de virtualidad de clases escolares y el trabajo remoto para el sector público.

Sin embargo, la premier no habría entregado las cifras ni los datos que justifiquen esta medida, que fue revocada luego de un día. Como se recuerda, Miralles afirmó que dichas medidas "de prevención" se dispusieron con la finalidad de frenar el consumo de combustible.

"Le pedí por favor que nos diera cuales son los indicadores, los datos, las cifras de haber enviado a los estudiantes a clases virtuales y al teletrabajo, ningún dato, ninguna cifra, entonces si no hay datos ni hay cifras, ¿cómo tomo decisiones?", dijo a Canal N, el último miércoles 11 de marzo.

Propondrá no otorgar voto de confianza

Al respecto de esto, Ilich López confirmó que mantiene la postura personal de no otorgar el voto de confianza al Gabinete de Miralles. Por ello, se comunicó con el vocero de Acción Popular, Edwin Martínez, para evaluar dicha decisión.

"Me dijo que opinaba los mismos argumentos que estoy comentando, es básicamente el tema de improvisación, al tomar medidas sin datos concretos, sin tener un objetivo claro y por presión política (...) ¿Ese es el nivel técnico de una premier en un momento de transición en el país?", cuestionó.

En #CuentasClaras, el congresista Ilich López afirmó que la jefa del gabinete, Denisse Miralles, no le entregó datos que sustenten decisión de las clases virtuales durante la crisis del gas. Añadió que no le dará el voto de confianza



Mantente informado en la WEB ►... pic.twitter.com/QAS8enR1su — Canal N (@canalN_) March 12, 2026

Según el parlamentario, la bancada aún no ha mantenido una reunión para determinar su postura final; sin embargo, él mismo, planteará no otorgar dicho voto. Además, detalló que varios de sus colegas estarían de acuerdo con dicha decisión. "Yo creo que ayudaría mucho la sinceridad de la premier", concluyó.

De esta manera, la bancada de Acción Popular aún no define su postura respecto al voto de confianza al Gabinete Ministerial; sin embargo, Ilich López propondrá no otorgarla.