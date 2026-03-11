Premier Miralles se reunió con Honor y Democracia: Busca garantizar voto de confianza a su Gabinete

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sostuvo una reunión con la bancada parlamentaria Honor y Democracia como parte de la ronda de diálogo que el Ejecutivo mantiene con las distintas fuerzas políticas del Congreso. El encuentro se desarrolló en el marco de las coordinaciones previas al pedido de voto de confianza que el gabinete deberá solicitar al Legislativo en los próximos días.

Durante la reunión, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros explicó los principales lineamientos del Gobierno de transición, así como las acciones que el Ejecutivo plantea ejecutar en los meses previos a las elecciones generales del 2026. Entre los temas centrales estuvieron la atención de emergencias, la estabilidad política y la garantía de un proceso electoral ordenado.

Miralles señaló que el diálogo con los parlamentarios fue positivo y permitió presentar el plan de trabajo del Ejecutivo. "Nosotros les hemos pedido respetuosamente que nos den esa confianza y lo creemos positivo porque ha sido un diálogo bastante constructivo", afirmó la jefa del gabinete tras el encuentro.

Según la agencia Andina, en la reunión también se discutió la necesidad de generar condiciones adecuadas para el proceso electoral y mantener la estabilidad del país durante el periodo de transición. En ese sentido, la funcionaria remarcó que el objetivo del Gobierno es trabajar de manera coordinada con el Congreso para encontrar soluciones inmediatas a los problemas del país.

Ronda de reuniones con bancadas

El encuentro con Honor y Democracia forma parte de una serie de reuniones que el Ejecutivo ha iniciado con diferentes bancadas parlamentarias. Estas conversaciones buscan exponer los principales ejes de gestión del Gobierno y recoger propuestas de los legisladores antes de la presentación del gabinete ante el pleno del Parlamento.

La jefa del gabinete indicó que el Ejecutivo ha enviado invitaciones a todos los grupos políticos del Congreso para sostener reuniones similares. De acuerdo con Miralles, el objetivo es mantener un diálogo abierto con las fuerzas políticas y construir consensos en temas clave.

"Vamos a dialogar con todos los partidos políticos que quieran hacerlo", señaló la titular de la PCM, al reiterar que el Gobierno busca mantener un canal permanente de comunicación con el Legislativo.

Voto de confianza y agenda inmediata

La reunión también permitió abordar temas de coyuntura nacional, como la respuesta del Gobierno frente a emergencias recientes, la seguridad ciudadana y otras prioridades de gestión. Además, la bancada parlamentaria indicó que el encuentro sirvió para intercambiar opiniones sobre la situación del país y conocer las propuestas del Ejecutivo.