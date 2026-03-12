Carlos Álvarez cerraría el Congreso si pone trabas: "Lo tendremos que cerrar lamentablemente"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato a la presidencia del partido País para Todos, Carlos Álvarez, adelantó que si el Congreso no pone trabas en la gestión del país y en los intentos de solucionar crisis de seguridad lo cerraría. Además, aseguró que no pactaría con los legisladores.

Carlos Álvarez cerraría el Congreso de la República si pone trabas

El candidato presidencial fue consultado acerca de qué sucedería si llega a ser elegido presidente de la República y presente un determinado número de propuestas, pero el Congreso crea dificultades para poder aceptarlas y no hay consenso. Al respecto, respondió de manera frontal cómo enfrentaría dicha situación.

"Estamos en punto de quiebre, el país está a la deriva, no encuentra un puerto donde anclar y si seguimos en esta situación los presidentes siempre rehenes del Congreso, siempre manipulados, siempre hijos de este pacto debajo de la mesa, no vamos a llegar a ningún lado. Invoco a los electores a que elijan a los mejores (...) lo tendremos que cerrar lamentablemente", enfatizó.

Noticia en desarrollo...