RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Medida categórica

Carlos Álvarez cerraría el Congreso si pone trabas: "Lo tendremos que cerrar lamentablemente"

Carlos Álvarez, candidato a la presidencia por el partido País para Todos, indicó que si el Congreso pone trabas en la gestión del país y en los intentos de solucionar la crisis de seguridad, lo cerraría.

Carlos Álvarez cerraría el Congreso si pone trabas
Carlos Álvarez cerraría el Congreso si pone trabas (Foto: Composición Exitosa)

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/03/2026

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, el candidato a la presidencia del partido País para Todos, Carlos Álvarez, adelantó que si el Congreso no pone trabas en la gestión del país y en los intentos de solucionar crisis de seguridad lo cerraría. Además, aseguró que no pactaría con los legisladores. 

Carlos Álvarez cerraría el Congreso de la República si pone trabas

El candidato presidencial fue consultado acerca de qué sucedería si llega a ser elegido presidente de la República y presente un determinado número de propuestas, pero el Congreso crea dificultades para poder aceptarlas y no hay consenso. Al respecto, respondió de manera frontal cómo enfrentaría dicha situación.

"Estamos en punto de quiebre, el país está a la deriva, no encuentra un puerto donde anclar y si seguimos en esta situación los presidentes siempre rehenes del Congreso, siempre manipulados, siempre hijos de este pacto debajo de la mesa, no vamos a llegar a ningún lado. Invoco a los electores a que elijan a los mejores (...) lo tendremos que cerrar lamentablemente", enfatizó.

Noticia en desarrollo...

Guido Bellido condiciona voto de confianza de Podemos Perú a la no privatización de Petroperú: "Se tiene que reorganizar"
Lee también

Guido Bellido condiciona voto de confianza de Podemos Perú a la no privatización de Petroperú: "Se tiene que reorganizar"

Juan Carlos Velasco, nuevo ministro de Salud, estaría implicado en hechos irregulares ocurridos en el Hospital Loayza
Lee también

Juan Carlos Velasco, nuevo ministro de Salud, estaría implicado en hechos irregulares ocurridos en el Hospital Loayza

Temas relacionados candidato presidencial Carlos Álvarez Congreso de la República gestión del país País para Todos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA