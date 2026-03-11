Juan Carlos Velasco no es el más apto para el MINSA, señala Marcos Almerí: "No tiene la jerarquía"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el experto en salud pública, Marcos Almerí, indicó que Juan Carlos Velasco, flamante titular del Ministerio de Salud (Minsa), no cuenta con la jerarquía para dirigir la cartera. Pese a ello, señaló que su gestión debe encargarse de la redistribución del presupuesto con el que cuenta.

Velasco no contaría con jerarquía para Minsa

Este miércoles 11 de marzo, Juan Carlos Velasco juramentó como nuevo ministro de Salud tras la renuncia de Luis Quiroz de la cartera. Ello, a tan solo cuatro meses del ingreso de un nuevo presidente y con ello un nuevo gabinete ministerial.

Ante ello, la grave crisis que el Perú arrastra en el sector salud debe encaminarse. Por ello, se debe iniciar el proceso de redistribución del dinero con el fin de comprar medicamentos urgentes para tratar enfermedades crónicas y otros padecimientos, precisa Almerí.

Otra de las medidas tendría que enfocarse en reparar equipos médicos que están malogrados por falta de mantenimiento, tales como tomógrafos y ecógrafos, que son necesarios para obtener citas médicas a favor de la población.

Almerí indicó que el nuevo titular de Salud no tendrían "mucho más tiempo" para implementar una reforma en el sector. Además, precisó este sector es una "zona muy técnica" y se debe dirigir con liderazgo y ser una persona reconocida dentro del gremio.

"Lo han puesto un poco para completar el periodo, debe ser persona de confianza de la premier. Lamentablemente no tiene la jerarquía que este ministerio exige", indicó.

Presupuesto del Minsa explicado

Almerí brinda las cifras de distribución de dinero en el Minsa: de los 17 mil 400 millones de salud soles de presupuesto del sector, precisó que "más de la mitad de ese dinero" está dirigido a pagar planillas a fin de mes, es decir, "la principal preocupación del sector es pagar planillas", asevera.

Ahora, el expresidente de EsSalud, Segundo Acho Mego, anunció un "shock de inversión" en infraestructura y medicamentos por un valor de 410 millones de soles para el 2026, cifra que solo representa el 2%.

"El grueso del dinero se va para pagar bonos, planillas y queda muy poco para construir hospitales, comprar medicamentos, reparar equipos", precisó.

Actualmente son 12 millones y medio de peruanos que se atienden en EsSalud evidenciando un aumento en la población, realidad que no ha sido cumplida eficazmente por las autoridades del sector.