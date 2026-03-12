RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Representación nacional se reúne

Congreso sesiona hoy con segundo pedido de inhabilitación contra Delia Espinoza en agenda

El Congreso vuelve a sesionar hoy, jueves 12 de marzo, para abordar diversos temas de agenda, entre el que se incluye un segundo pedido de inhabilitación contra Delia Espinoza.

Composición Exitosa

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/03/2026

El Pleno del Congreso de la República sesiona nuevamente por segunda vez de forma semipresencial este jueves 12 de marzo, en el marco del Segundo Período Anual de Sesiones 2025-2026.

De acuerdo con la agenda documentada publicada en su portal institucional, se tienen listas 106 dictámenes, dos proyectos de reforma constitucional, 12 insistencias, un allanamiento, tres autógrafas observadas, dos proyectos de ley, 20 proyectos de ley pendientes de segunda votación, 20 reconsideraciones, una moción de orden del día, dos comisiones investigadoras, dos comisiones especiales, un informe final y un informe de acusación constitucional

Pedido de segunda inhabilitación de Delia Espinoza podría ser aprobado

Uno de los principales temas que abordará la representación nacional será un nuevo informe que propone inhabilitar por 10 años de la administración pública a la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, en el marco de artículo 100 de la Carta Magna.

De acuerdo con el texto acusatorio, a la extitular del Ministerio Público se le responsabiliza de infringir los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución Política del Perú.

Cabe señalar que, la denuncia constitucional presentada en su momento por los parlamentarios José Cueto y Kira Alcarraz en contra de Espinoza Valenzuela, fue por haber denunciado a 11 congresistas que votaron a favor de la ley que permite a los legisladores que fueron militares o policías a que puedan percibir su pensión por servir a sus instituciones, además de su remuneración mensual

Es importante mencionar que, el debate de la propuesta se llevará a cabo desde las 3:00 p. m. en el Hemicilo del Palacio Legislativo, la cual contará con la presencia de la acusada. 

Interpelación al ministro de Transportes en la mira

El segundo tema de mayor interés en la agenda del Pleno es el pedido de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldro Prieto, a menos de una semana que la primera ministra, Denisse Miralles, solicite el voto de confianza al Parlamento. 

De ser aprobada la iniciativa, el miembro del Gabinete Ministerial deberá concurrir próximamente al Congreso para responder el pliego de 22 preguntas relacionadas al sector. El funcionario debería explicar por qué el 3 de febrero último se decidió por resolver el contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS, que formaba parte del acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia.

La interpelación podría darse a los pocos días de que el Consejo de Ministros sufra su primera baja, tras la renuncia de Luis Quiroz al Ministerio de Salud

Nuevamente el Congreso tendrá en sus manos el futuro de Delia Espinoza y de un integrante más del Gobierno.

