Pamela López rompió su silencio tras comunicado sobre ruptura que borró Paul Michael: "Me tomó por sorpresa"

Paul Michael asombró recientemente tras publicar un comunicado en el que anunciaba su ruptura con Pamela López, sin embargo, a poco de hacerlo público en sus redes sociales, se arrepintió y lo borró. Tras ello, la influencer trujillana rompió su silencio evidenciando que lo hecho por el cantante de salsa le asombró.

Pamela López rompe su silencio tras comunicado sobre ruptura

La aún esposa de Christian Cueva fue la reciente invitada del programa televisivo 'Mesa Caliente' en el que decidió pronunciarse por la publicación del actual integrante de 'Combinación de La Habana' en el que anunciaba el fin de la relación entre ambos subrayando que fue de mutuo acuerdo.

"Me tomó por sorpresa. Paul Michael es un chico joven ha entrado al igual que yo a este mundo mediático y quizás no sabe explayarse o fundamentar sus acciones", manifestó en un inicio la popular 'Kitty' Pam.

Tras su respuesta, una de las conductoras del espacio, Tilsa Lozano, le consultó si es que tuvieron algún tipo de discusión que quizá pudo haber desencadenado para que el catalogado como "Chalaquito" tome la decisión de hacer pública el epílogo de su romance y deslizó que podría ser que su ingreso a un realitty de convivencia haya sido el detonante.

"El tema que yo ingrese a 'La Granja VIP' si genera pues, en toda relación cierta desconfianza porque no solamente vas a estar incomunicada sino que vas a estar conviviendo con personas que no conoces", manifestó la madre de familia,

¿Qué sucedió con Paul Michael?

Por su parte, otra de las panelistas del programa, Karla Tarazona insisitió con consultarle a Pamela López sobre qué fue entonces lo que sucedió entre ella y Paul Michael para que este llegar al punto de anunciar el fin de su compromiso. "Yo creo que la persona correcta que tiene que contestar es Paul Michael", respondió.

En tanto, la trujillana descartó por completo que haya sido Paul Michael, quien escribió el comunicado, debido a que ella cree que recurrió a la inteligencia artificial para escribirlo. "No puede escribir ese comunicado... o ChatGPT", sentenció la madre de los hijos de Christian Cueva.

