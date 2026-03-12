Gobierno oficializa nombramiento de Juan Carlos Velasco como nuevo ministro de Salud: Conozca su hoja de vida

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de Juan Carlos Velasco Guerrero como nuevo ministro de Salud en reemplazo de Luis Napoleón Quiroz Avilés.

Cabe señalar que, la oficialización del flamante titular del Ministerio de Salud (Minsa) se enmarca en la Resolución Suprema N.° 076-2026-PCM, publicada este jueves 12 de marzo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Primer cambio en el Gabinete Ministerial

La repentina renuncia de Luis Quiroz, quien estuvo en el cargo desde octubre del 2025 con el gobierno de José Jerí, le ha significado al presidente José María Balcázar su primera caída en una cartera ministerial a 15 días de haber tomado juramento al Gabinete Ministerial de Denisse Miralles.

En la previa, la primera ministra manifestó que la dimisión planteada había sido por "razones personales". No obstante, sí reconoció que el sector pasaba por una "crisis compleja" debido a los efectos que pueden traer las lluvias intensas por el Fenómeno 'El Niño', más precisamente por la propagación del zancudo del dengue.

Además, otra problemática que hizo referencia fue el desabastecimiento de medicinas en los hospitales, tal como es el caso de la insulina para los pacientes diabéticos tipo I.

El movimiento en el Consejo de Ministros se da a una exactamente una semana de que Miralles solicite el voto de confianza al Congreso de la República, dicha sesión está programada para el miércoles 18 de marzo.

Perfil del nuevo ministro de Salud

Con referente a la designación de Juan Carlos Velasco Guerrero al mando del Minsa, de acuerdo con el portal institucional del Estado, es médico especialista en Medicina Interna, doctor en Salud Pública y maestro en Administración de Servicios de Salud.

Asimismo, se desempeñó como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS) y superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). Además, fue director general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, director adjunto del Hospital de Emergencia Ate Vitarte y director ejecutivo del Programa Nacional CONTIGO del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

También ha sido director general de la Dirección del Cuidado Integral de Salud y Redes Integradas del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), director general de la Dirección de Salud de Lima Ciudad y gerente de Sanidad en la Municipalidad del Callao.

La población espera que con el cambio en el sector salud se puedan garantizar los medicamentos con bajo stock y que el desabastecimiento pase al olvido en todos los hospitales públicos del país.