Carlos Anderson: "Dina Boluarte debería pensar seriamente en renunciar, pero no votaré a favor de su vacancia"

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista para Exitosa, el parlamentario no agrupado, Carlos Anderson Ramírez, se pronunció acerca de la moción de vacancia en contra de la presidente de la República, Dina Boluarte Zegarra, por parte de las bancadas de izquierda.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, Anderson Ramírez aseguró, en primera instancia, que se determine la "responsabilidad política" acerca de las muertes y el resultado de las protestas en todo el país. A raíz de ello, sostuvo que es el premier, en este caso, Alberto Otárola Peñaranda, quien asuma, junto a los titulares de Defensa e Interior, las acciones tomadas para finiquitarlas bajo lo estipulado por la Constitución.

"No votaré a favor de la vacancia"

Legislador mencionó que Dina Boluarte debería dar un paso al costado al no conformar un Gobierno de unidad nacional.

"Se necesita que alguien tome la responsabilidad política por el desastre que ha significado las muertes, la violencia y las protestas en todo el país por el mal manejo en general de la cosa pública. La Constitución nos dice quien tiene que pagar ese precio es el primer ministro y, por lo tanto, los ministros involucrados como los de Defensa e Interior", declaró para nuestro medio.

Arremetió con moción de vacancia

Por otra parte, el congresista sostuvo que la jefa de Estado debería analizar la posibilidad de dar un paso al costado; puesto que no ha consolidado un "Gobierno de unidad nacional" durante sus tres meses de gestión.

Sin embargo, mencionó que no votará a favor de dicha figura, ya que carece de elementos que demuestren, entre otras cosas, que ciertos funcionarios en el Ejecutivo quieran desestabilizar a los componentes que confieren el Estado.

"Tratar de llevarlo ahora a la vacancia por incapacidad moral permanente es un juego de palabras. No sabemos ni siquiera de que haya ligeramente una organización criminal que este debilitando los estamentos del Estado. Creo que Dina Boluarte debería pensar seriamente en renunciar, porque no ha podido impulsar un Gobierno que sea de unidad nacional (...) No votare a favor de la vacancia", argumentó.

Tema Shimabukuro complica a Pedro Castillo

Para finalizar, el legislador apuntó que las revelación de Henry Shimabukuro denotan cómo se conformó la gestión de Castillo Terrones al mando del Perú, aseverando que "estuvo rodeado de delincuentes".

"Todo el tema de Henry Shimabukuro lo único que hace es verificar que el Gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre estuvo rodeado de delincuentes. Eso es lo que felizmente ya no tenemos en parte, porque anteriormente tuvimos a un presidente que jamás debió ponerse la banda", concluyó.

De esta manera, Carlos Anderson señaló que Dina Boluarte tendría que renunciar al no haber generado un Gobierno solido que enfrente la crisis, no obstante, agregó que no votará a favor de la vacancia en su contra.