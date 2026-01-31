Gobierno autoriza viaje de canciller Hugo de Zela a la ciudad de Washington en Estados Unidos

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, para participar en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos que se dará a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

Autorizan viaje a canciller

Mediante la Resolución Suprema N° 018-2026-PCM, el Gobierno autorizó el viaje, en comisión de servicios, del canciller Hugo de Zela, para participar en representación del Estado en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos.

La medida fue oficializada este sábado 31 de enero en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano y autoriza el viaje del ministro a los Estados Unidos desde el 3 al 6 de febrero del 2026.

La reunión a la que acudirá el canciller de Zela estará presidida por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio organizada por Washington.

Durante la estadía del canciller en el país norteamericano, se encarga el despacho de Relaciones Exteriores al titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

En la resolución ministerial se precisa que no se otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o pago de derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

En la resolución se precisa que la participación de Perú en estos espacios sobre la discusión respecto a minerales críticos permite "fortalecer la proyección internacional como socio confiable" y responsable en iniciativas de cooperación internacional sobre la materia.

Otras reuniones bilaterales en EE.UU.

Además de la participación a la reunión encabezada por Rubio, el ministro de Zela sostendrá otras reuniones bilaterales con autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo del gobierno norteamericano.

Las reuniones tienen como finalidad continuar fortaleciendo la asociación estratégica bilateral entre ambas naciones así como la discusión sobre temas de mutuo interés. Tales reuniones están programadas para el 5 de febrero. Se justifica la presencia del canciller en las mencionadas reuniones para posicionar a la República como un "destino atractivo de inversiones en minerales críticos".

El último viaje de de Zela a Washington fue para sustentar la posición peruana sobre la Convención de Caracas ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La normativa legal cuenta con la firma del presidente de la república, José Jerí Oré; el titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda; y el canciller Hugo de Zela Martínez.

Así, queda autorizado el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez hacia la ciudad de Washington en Estados Unidos del 3 al 6 de febrero tras la autorización del Gobierno.